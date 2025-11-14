نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة متداولة لتلميذ على حافة شباك الفصل في مدرسة روضة الرعاية المتكاملة بمحافظة أسيوط

وقالت فاطمة جابر ناشرة الصورة المتداولة : الطفل كان بيعيط وتقريبا منسي داخل الفصل وكان بيحاول يتصرف

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع الصورة المتداولة بتعليقات غاضبة ، حيث قالت أسماء التركي :الولد بيعيط يعني حتي مش هنقول شقاوة وبيعلب ده بيعيط وخايف دي مصيبة ازاي فصل متساب كدا لوحده لازم حساب قوي وام الطفل تعمل شكوي الاطفال دول أمانة

وقالت علا الشريف : المفروض المدرسة والإدارة تتحاسب ولابد من إقالة المديرة وقفل المدرسة وتشميعها ، وقال سيد سليمان : وفين معلم الحصة من كدا في الاخر تحدث الكارثة ونقول يا ريت كنا انتبهنا

وقال أحمد حلمي : لازم يتفتح تحقيق رسمي مع المدير والمدرس المسؤل في ذات الوقت ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم لعدم اهتمامهم ومتابعة الطلبة ، وقال هيثم علي : يجب محاسبة المسؤول عن هذا الإهمال

وحتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية سواء من وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم بأسيوط لإثبات حقيقة الصورة المتداولة ، حيث جاري العمل على التحقق من صحة الصورة المتداولة لإتخاذ اللازم.

الوزير محمد عبد اللطيف: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل جامعي في الشرق الأوسط

وكان قد أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من التصريحات الهامة خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية.

وشملت أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ما يلي :

مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل جامعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أكثر من 25 مليون طالب و62 ألف مدرسة ومليون و260 ألف معلم

تحسين جودة التعليم على رأس أولويات الدولة

تحديث المناهج وفقًا للمعايير الدولية..وتطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية..والتوسع في إنشاء المدارس

وضع خطة لإلغاء الفترات المسائية..وتم زيادة نصاب حصص المعلمين مقابل حوافز مالية..وتعديل الخريطة الزمنية للدراسة

برنامج وطني شامل لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول سن العاشرة وتنفيذه في 20 محافظة

خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل الواحد..وسد عجز المعلمين في المواد الأساسية بجميع المدارس

استحداث وحدة دعم وقياس جودة التعليم وتدريب 2800 متابع لمراقبة الأداء داخل المدارس

تطوير 94 منهجا دراسيا واستحداث كتيبات التقييمات للمرة الأولى العام الدراسي الجاري

المعلم المصري من أكفأ المعلمين في العالم..والوزارة حرصت على ربطه بأحدث الممارسات العالمية من خلال شراكات استراتيجية وبرامج تنمية مهنية

تدريب 204 ألفًا و493 من الكوادر الإدارية والقيادية..وتنفيذ برامج لتأهيل 1000 معلم للحصول على دبلومة الإدارة التربوية والأمن القومي

استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا على مدار 5 سنوات..وتم تعيين 59815 معلمًا

تقديم نظام البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة للقضاء على الفرصة الامتحانية الواحدة

توسع غير مسبوق في إنشاء المدارس المصرية اليابانية والنيل والمتفوقين

استحداث مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان

التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى 115 مدرسة