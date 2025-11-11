قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة صباح غدٍ إلى احدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حبس طالبة بسبب عدم دفع المصروفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية

القصة كاملة .. ماذا حدث للطالبة ؟

استغاث أحمد صبحي ولي أمر طالبة في مدرسة بالتجمع الخامس تدعى  New Capital school “C.G.S -2” عبر فيس بوك ، بوزير التربية والتعليم ، بعد تعرض ابنته للحبس في مدرستها

حيث حكى ولي الأمر قائلا : "أول امبارح فريدة راجعة من المدرسة متضايقة بنسألها مالك ، قالت انه مدرسة جت خدتها من فصلها... نزلتها فصل تاني فيه ولاد وبنات صغيرين وسابوها قاعدة في الفصل ده ساعة ونص وبعدين طلعوها فصلها من غير مايردوا على سؤالها: انا عملت ايه؟!

وأضاف : لما عرفت الموضوع ده أول حاجة جت في دماغي انه بسبب تأخر دفع المصاريف ، لان حد من الحسابات كان لسه مكلمني قبلها بيومين وسألني على المصاريف وقلتله اخر الشهر ده قالي تمام وقفل...

وقال : سبب مهم لتأخيري في دفع المصروفات، ان مدرسة نيوكابيتال جيت مش بتقبل المصاريف غير (كاش عدا ونقدا) بس... لا تحويل او إيداع بنكي ولا فيزا ولا انستاباي ولا اي حاجة غير الكاش... ودي نقطة كانت بتعطلني وتخليني أنسى او أكسل وبالتالي اتأخر... بس في النهاية دي مشكلتي انا... ازاي يدخلوا البنت في الموضوع

واستكمل قائلا : رحت المدرسة تاني يوم الساعة ١١ الصبح... دخلت قعدت مع مديرة العلاقات العامة وسألتها عن سبب اللي حصل لفريدة امبارح... وفاجأتني بمنتهى البساطة والهدوء "علشان خاطر تأخر دفع المصاريف"!! ، قلتلها يعني انتوا خدتوا البنت من فصلها وحبستوها في فصل تاني ساعة ونص عشان ابوها متأخر في المصاريف؟!... انتي بتتكلمي بجد؟!! ، فقالت انا اسفة جدا على الموقف ده... احنا بس محتاجين من حضرتك تحدد لنا معاد للسداد!

وحكى ولي الامر : قلت لمديرة العلاقات العامة  انسي المصاريف دي خالص مش هاتكلم فيها... انتي بتحبسي بنتي اللي انا مستأمنكم عليها عشان تأخر سداد الأب؟!... انتي واعية بتقولي ايه؟!… انا مش هاكلمك في ظروف.. انا معايا الفلوس ومكسل أجيبها وادفعها... وكمان انا شغال سنين في المبيعات وعارف مشاكل تأخر السداد بس كده كده علاقتي المالية بيكم بيحكمها قانون ولوائح... تقدري تضغطي عليا انا بكل الوسائل اللي القانون موفرها.. تقدري تحددي غرامات تأخير بمواعيد محددة... تقدري حتى تحجبي نتيجة البنت... إنما انكم تضغطوا عليا عن طريق إيقاع أذى بالبنت ده تجاوز للخطوط الحمرا ومش هاسمح بيه!

وقال ولي الأمر : مديرة العلاقات العامة  قالتلي انا اسفة جدا بس ايه الحل... قلتلها مالكوش عندي جنيه غير لما المسؤول عن القرار ده ومديرة المدرسة يروحوا لبنتي يعتذروا ليها ويوعدوها انها مش هاتتكرر تاني.. ساعتها نتكلم ونحدد مواعيد... وسبتها ومشيت... كانت الساعة ١١ونص الصبح 

واستكمل ولي الأمر : رحت اجيب فريدة من المدرسة لقيتها متضايقة وغضبانة اكتر.. بقولها ايه اللي حصل؟!.. عيطت وقالتلي انهم خدوها تاني من فصلها وقالولها هاتي شنطتك وقعدوها في فصل الحبس ده من ١٠ الصبح لحد ١ونص الضهر... ٣ ساعات ونص!!... منهم ساعتين كاملين بعد ما مشيت….. كملت فريدة وهي لسه بتعيط: انه كان معاها ف الفصل ده ١١ ولد وبنت... وكانوا بيكلموا بابا كل واحد فيهم واللي بيرد عليها كانوا بيطلعوا ابنه او بنته فصله تاني... انت مارديتش عليهم ليه؟!!!

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
إنتخابات مجلس النواب 2025
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
