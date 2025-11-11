غرفة العمليات المركزية لحزب المصري الديمقراطي تتابع سير عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

بدأت غرفة العمليات المركزية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي صباح اليوم متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على متابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتأكد من سيرها بشفافية وانتظام في مختلف المحافظات.

وتعمل الغرفة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان على متابعة مجريات التصويت أولًا بأول، من خلال تقارير ميدانية تصل تباعًا من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، تتضمن مؤشرات سير العملية الانتخابية، ونسب الإقبال، وملاحظات فرق المتابعة الميدانية.

وأكد المهندس أحمد دريع، مدير الحملة الانتخابية للحزب، أن الغرفة تتابع بشكل مستمر من المقر الرئيسي للحزب كافة التطورات في اللجان الانتخابية، من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، لرصد الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وتواصل غرفة العمليات المركزية أعمالها بالتنسيق الكامل مع فرق العمل الميدانية في مختلف المحافظات، لتقديم الدعم اللازم لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية، وتذليل أي عقبات تنظيمية أو لوجستية، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

كما تواصل الغرفة انعقادها بشكل دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية، حرصًا على المتابعة المستمرة وضمان الشفافية والنزاهة في سير الانتخابات.