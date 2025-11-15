قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 أشخاص في الإستهداف الأمريكي لسفينة تهريب مخدرات بالكاريبي
عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو
ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي
نجوم الفن والإعلام يشاركون خيري رمضان الاحتفال بزفاف نجله عمر | صور
سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور
مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"
فضل الصلاة على النبي.. عبادة تجمع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور
حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة
أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة
ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا
تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة
رياضة

شيكابالا يطالب الجماهير بوقف التجاوزات اللفظية ضد اللاعبين

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

وجّه محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة حازمة إلى جماهير الكرة المصرية، مطالبًا بضرورة التوقف عن الإساءة اللفظية لللاعبين وأسرهم، مؤكّدًا أن مثل هذه السلوكيات لا تعود بأي نفع على الفرق أو الجماهير، بل تترك آثارًا نفسية سلبية قد تمتد طويلًا.

وأكد شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة MBC مصر، أن التجاوز ضد اللاعبين وعائلاتهم غير مقبول تحت أي ظرف. وقال:

“إنت النهاردة بتشتم لاعب بأمه ووالدته ومراته.. هتستفاد إيه؟ ممكن تشتمه النهاردة، بس بكرة مش هتلاقيه موجود، وهتقول يا ريتني مكنتش شتمته وهو زعلان مني. اللاعب ليه أهل، ولازم وإحنا بنشجّع نكون فاهمين دا.”

وتابع موضحًا أن الضغوط الكبيرة التي يعيشها اللاعبون تتضاعف حين تمتد الإساءات إلى أسرهم، مشددًا:

“بلاش دايمًا نشوف الحتة المكسورة وندوس عليها. في لحظة ممكن نكون كلنا مش موجودين.”

ورأى شيكابالا أن تشجيع كرة القدم يجب أن يبقى في إطار الأخلاق والروح الرياضية، وأن النقد يكون فنيًا فقط وليس شخصيًا، وأن الحفاظ على احترام اللاعبين هو جزء من احترام اللعبة نفسها.

 إسماعيل يوسف: لاعبو الأهلي والزمالك تربطهم علاقة احترام وود

وفي سياق متصل، شدد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، على أن العلاقة بين لاعبي قطبي الكرة المصرية تسودها روح الود والاحترام، نافياً وجود أي خلافات حقيقية بينهم.

وأوضح يوسف في تصريحاته خلال البرنامج ذاته أن الحديث عن صراعات شخصية بين لاعبي الأهلي والزمالك مجرد محاولة من بعض الأطراف لإشعال الفتنة وقال:

“في ناس بتصدر إن في مشكلة بين الأهلي والزمالك لأن دا بيخدم مصلحتها. لكن الحقيقة إننا كلاعبين مفيش بينا أي خلافات، وكلنا إخوات وأصحاب.”

وأكد أن المنافسة داخل الملعب لا تمنع العلاقات الإنسانية القوية خارجه، وأن ما يتردد من شائعات يهدف فقط إلى تأجيج الجماهير وإحداث توتر لا يوجد أساس له على أرض الواقع


 

شيكابالا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

