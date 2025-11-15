بأمر ترامب .. إعفاء جمركي لمجموعة واسعة من واردات الأغذية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا يعفي بموجبه مجموعة واسعة من واردات الأغذية من الرسوم الجمركية.

وأشار البيت الأبيض في بيان له أن واردات الأغذية المعنية تشمل منتجات من بينها لحوم البقر والطماطم والقهوة والفواكه الاستوائية

وفي سياق متصل ؛ تتجه المفاوضات التجارية بين سويسرا والولايات المتحدة نحو مرحلة حاسمة، مع سعي برن للتوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39% على الصادرات السويسرية، والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس الماضي.

وذكرت الحكومة السويسرية بحسب ما نقله موقع (ياهو فاينانس) الأمريكي، أن وزير الاقتصاد جي بارملين سيلتقي الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، في واشنطن لإجراء محادثات تجارية جديدة، في وقت أشارت مصادر إلى أن الاتفاق بات قريبًا.

وقال مصدر مطلع (رفض الكشف عن هويته) إن خفض الرسوم إلى 15% قد يتم خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة نهائية من الرئيس ترامب.

وسافر بارملين إلى واشنطن برفقة هيلين بودليجر-أرتيدا، رئيسة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، التي بدت "متفائلة للغاية" وفق ما نقلته هيئة الإذاعة السويسرية عند مغادرتهما البلاد.

وكان الوزير السويسري قد وصف المحادثة السابقة مع جرير عبر الفيديو بأنها كانت "بناءة للغاية".

وفي تصريحات سابقة ، قال ترامب إنه يعمل على اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية على السلع السويسرية، مضيفًا: "لم أحدد رقمًا بعد، لكننا سنعمل على شيء يساعد سويسرا".

ويرى محللون اقتصاديون أن خفض الرسوم إلى 15% سيكون بمثابة "شعاع أمل" للصناعة السويسرية، خاصة في قطاعات الآلات الدقيقة وصناعة الساعات والأدوات الدقيقة والصناعات الغذائية، التي تعد السوق الأمريكية أحد أبرز وجهاتها التصديرية.

وأضافوا أن استمرار الرسوم عند مستوى 39% يهدد بين 7,500 و15,000 وظيفة بدوام كامل في سويسرا، لكن خفضها إلى 15% سيلغي هذا الخطر تمامًا.

كما أشاروا إلى أن معدل النمو الاقتصادي السويسري المتوقع في عام 2026 عند 0.9% قد يتجاوز 1% في حال إبرام الاتفاق، مؤكدًا أن ذلك سيكون "انفراجة حقيقية للاقتصاد السويسري بأكمله".