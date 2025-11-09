قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: توزيعة ترامب لأرباح الرسوم الجمركية قد تأتي عبر تخفيضات ضريبية

وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت
أ ش أ

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن اقتراح الرئيس دونالد ترامب ، بشأن إمكانية حصول الأمريكيين على ما وصفه بـ"توزيعة أرباح" ناتجة عن الرسوم الجمركية قد يتحقق من خلال تخفيضات ضريبية.


وأوضح بيسنت ، خلال مقابلة خاصة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد ، أنه لم يتحدث مع الرئيس بشأن توزيعة الأرباح التي ستكون بقيمة لا تقل عن ألفين دولار للفرد باستثناء ذوي الدخل المرتفع، لكنها يمكن أن تأتي بأشكال متعددة وبطرق مختلفة.


وأشار إلى أن الأرباح قد تكون ببساطة من خلال التخفيضات الضريبية التي نراها في أجندة الرئيس، مثل عدم فرض ضرائب على الإكراميات، أو على العمل الإضافي، أو على الضمان الاجتماعي، وكذلك خصم فوائد قروض السيارات، وذلك ردا على سؤال بشأن المنشور الذي نشره ترامب في وقت سابق اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي إنتقد فيه المعارضين للرسوم الجمركية وأعلن عن فكرة توزيعة أرباح.


وبسؤال بيسنت عما نشره ترامب أيضًا بشأن إمكانية جني بلاده تريليونات الدولارات من خلال الرسوم الجمركية وأنها ستبدأ قريبًا في سداد دين ضخم يبلغ 37 تريليون دولار، أكد وزير الخزانة إنه من الممكن أن تجني الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة القادمة تريليونات الدولارات، غير أنه أوضح أن الهدف الحقيقي من فرض الرسوم هو إعادة التوازن للتجارة وجعلها أكثر عدلاً.


ويكثّف ترامب دفاعه عن نظام الرسوم الجمركية الذي يتبناه، منذ أن نظرت المحكمة العليا خلال نوفمبر الجاري في الدعوى المقامة لإلغائه، حيث أبدى عدد من القضاة شكوكهم خلال الجلسة، ما أثار احتمال إلغاء العديد من تلك الرسوم، وهو ما قد يجبر الحكومة الأمريكية على رد أكثر من 100 مليار دولار ويهدد أحد الركائز الأساسية لفترة رئاسته الثانية.


ويتعلق جزء من القضية بالرسوم التي فرضها ترامب خلال شهر أبريل الماضي، التي تشمل ضرائب تتراوح بين 10% و50% على معظم الواردات الأمريكية، تبعًا للدولة المصدّرة.


كما أن ترامب قد أوضح في وقت سابق أن الرسوم مبرَّرة لأنها تهدف إلى معالجة العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة .. كما وصف صدور حكم ضده بـ "الكارثة" لبلاده.

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه جعفر العمدة
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
