وزير الخزانة الأمريكي: توزيعة ترامب لأرباح الرسوم الجمركية قد تأتي عبر تخفيضات ضريبية

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن اقتراح الرئيس دونالد ترامب ، بشأن إمكانية حصول الأمريكيين على ما وصفه بـ"توزيعة أرباح" ناتجة عن الرسوم الجمركية قد يتحقق من خلال تخفيضات ضريبية.



وأوضح بيسنت ، خلال مقابلة خاصة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد ، أنه لم يتحدث مع الرئيس بشأن توزيعة الأرباح التي ستكون بقيمة لا تقل عن ألفين دولار للفرد باستثناء ذوي الدخل المرتفع، لكنها يمكن أن تأتي بأشكال متعددة وبطرق مختلفة.



وأشار إلى أن الأرباح قد تكون ببساطة من خلال التخفيضات الضريبية التي نراها في أجندة الرئيس، مثل عدم فرض ضرائب على الإكراميات، أو على العمل الإضافي، أو على الضمان الاجتماعي، وكذلك خصم فوائد قروض السيارات، وذلك ردا على سؤال بشأن المنشور الذي نشره ترامب في وقت سابق اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي إنتقد فيه المعارضين للرسوم الجمركية وأعلن عن فكرة توزيعة أرباح.



وبسؤال بيسنت عما نشره ترامب أيضًا بشأن إمكانية جني بلاده تريليونات الدولارات من خلال الرسوم الجمركية وأنها ستبدأ قريبًا في سداد دين ضخم يبلغ 37 تريليون دولار، أكد وزير الخزانة إنه من الممكن أن تجني الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة القادمة تريليونات الدولارات، غير أنه أوضح أن الهدف الحقيقي من فرض الرسوم هو إعادة التوازن للتجارة وجعلها أكثر عدلاً.



ويكثّف ترامب دفاعه عن نظام الرسوم الجمركية الذي يتبناه، منذ أن نظرت المحكمة العليا خلال نوفمبر الجاري في الدعوى المقامة لإلغائه، حيث أبدى عدد من القضاة شكوكهم خلال الجلسة، ما أثار احتمال إلغاء العديد من تلك الرسوم، وهو ما قد يجبر الحكومة الأمريكية على رد أكثر من 100 مليار دولار ويهدد أحد الركائز الأساسية لفترة رئاسته الثانية.



ويتعلق جزء من القضية بالرسوم التي فرضها ترامب خلال شهر أبريل الماضي، التي تشمل ضرائب تتراوح بين 10% و50% على معظم الواردات الأمريكية، تبعًا للدولة المصدّرة.



كما أن ترامب قد أوضح في وقت سابق أن الرسوم مبرَّرة لأنها تهدف إلى معالجة العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة .. كما وصف صدور حكم ضده بـ "الكارثة" لبلاده.