تحميل كراسة الشروط.. خطوات التسجيل لحجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية
بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن
الشرطة السويدية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في ستوكهولم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بلومبرج: ترامب سيوافق على بيع F35 للسعودية

ناصر السيد

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية بأنه من المتوقع أن يتوصل الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسمح للمملكة بشراء طائرات الشبح F-35، وفقًا لمسؤول في الإدارة الأمريكية.

بيع طائرات الشبح F-35 للسعودية

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة تفاصيل لم تُعلن بعد، إن ترامب وولي العهد السعودي يعتزمان توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية خلال زيارة للبيت الأبيض مقررة يوم الثلاثاء. 

وأضاف المسؤول، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، أن هذه الاتفاقيات ستشمل أيضًا صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح أنه إذا اكتملت صفقة بيع طائرات F-35، فستكون بمثابة تنازل كبير للمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن والرياض إلى توطيد علاقاتهما، وفي الوقت الذي يضغط فيه ترامب على المملكة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 طائرات F-35

ويسعى السعوديون إلى شراء طائرات F-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، والتي تُعد من بين أكثر الطائرات تطورًا في العالم، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المفاوضات. وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة حوالي 100 مليون دولار.

أثار تقرير للبنتاجون مخاوف من أن الصين قد تحصل على التكنولوجيا المتقدمة للطائرة في حال الموافقة على بيعها للسعودية، مشيرًا إلى علاقات بكين الدفاعية مع الرياض، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

يُعدّ بيع طائرات إف-35 المحتمل واحدًا من عدد من القضايا التي من المتوقع أن يتناولها ترامب ومحمد بن سلمان خلال الزيارة، مع تصدر إمكانية الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النووية، ومستقبل غزة، وقضية العلاقات السعودية مع إسرائيل جدول الأعمال.

ترامب بيع F35للسعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طائرات الشبح F 35 الغاز الطبيعي المسال تطبيع العلاقات مع إسرائيل ترامب وبن سلمان

