الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر

صلاة الإستسقاء
صلاة الإستسقاء
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المصلين في جميع ربوع المملكة أدوا  اليوم صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملًا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.


وبحسب الوكالة السعودية ، توافد المصلون إلى المصليات والجوامع التي هيئت لصلاة الاستسقاء في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا في وقت سابق إلى إقامة صلاة الاستسقاء فى جميع أنحاء المملكة وذلك اليوم  الخميس، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.


وأشار البيان الصادر عن الديوان الملكي إلى تصريحات خادم الحرمين الشريفين والذي قال فيها:"تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كُربهم، لعل الله أن يفرّج عنا ويُيسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

السعودية صلاة الاستسقاء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز الديوان الملكي السعودي

