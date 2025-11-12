وزير الحج السعودي: إنجاز إجراءات تعاقد أكثر من مليون حاج بمختلف دول العالم

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، عقب ختام أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج، أن أعداد الحجاج الذين أنجزت إجراءات تعاقداتهم تجاوزت مليون حاج من مختلف دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض حققت نتائج نوعية ومميزة، حيث تم استقبال أكثر من 160 ألف زائر بنمو تجاوز 33%، مع مشاركة ما يزيد على 150 دولة.

وأضاف "الربيعة" أن المؤتمر شهد توقيع اتفاقيات بين وزارة الحج والعمرة و77 دولة لتنظيم حج مواطنيها، إلى جانب أكثر من 3,000 اتفاقية وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز تكامل الجهود وتطوير الخدمات، كما شاركت أكثر من 300 جهة حكومية وخاصة في عرض خدماتها لموسم الحج.

وأعلن الوزير عن إقامة منتدى العمرة والزيارة في المدينة المنورة خلال شهر يناير 2026، لتعزيز قطاع العمرة وتبادل الخبرات والخدمات بين الجهات المختلفة.