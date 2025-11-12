قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
أخبار العالم

وزير الحج السعودي: إنجاز إجراءات تعاقد أكثر من مليون حاج بمختلف دول العالم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، عقب ختام أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج، أن أعداد الحجاج الذين أنجزت إجراءات تعاقداتهم تجاوزت مليون حاج من مختلف دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض حققت نتائج نوعية ومميزة، حيث تم استقبال أكثر من 160 ألف زائر بنمو تجاوز 33%، مع مشاركة ما يزيد على 150 دولة.

وأضاف "الربيعة" أن المؤتمر شهد توقيع اتفاقيات بين وزارة الحج والعمرة و77 دولة لتنظيم حج مواطنيها، إلى جانب أكثر من 3,000 اتفاقية وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز تكامل الجهود وتطوير الخدمات، كما شاركت أكثر من 300 جهة حكومية وخاصة في عرض خدماتها لموسم الحج.

وأعلن الوزير عن إقامة منتدى العمرة والزيارة في المدينة المنورة خلال شهر يناير 2026، لتعزيز قطاع العمرة وتبادل الخبرات والخدمات بين الجهات المختلفة.

الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي أعداد الحجاج مليون حاج وزارة الحج والعمرة

