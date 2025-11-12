من الأهرامات للسعودية.. تفاصيل استقبال مصر لـ رالي جميل ‏بنسخته الخامسة ‏

استقبل نادي السيارات والرحلات المصري يوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025 وفدًا من اللجنة المنظمة لـ رالي جميل Rally Jameel أحد أبرز الأحداث الإقليمية في رياضة السيارات النسائية، والمعتمد من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية SAMF الممثل الرسمي في المملكة العربية السعودية للاتحاد الدولي للسيارات FIA ، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك استعدادًا لانطلاق النسخة الخامسة للرالي فى عام 2026 من مصر.

عقد الاجتماع بمقر النادي بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بحضور الأستاذ محمد عسكر نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، والمهندس رؤوف جعفر رئيس لجنة السباقات والراليات والأستاذ عمرو الأتربي المدير العام و وائل عبد الجليل نائب المدير العام مدير النشاط الرياضي والمتسابقة منى الهجين عضو لجنة الراليات بالنادى.

ومن جانب رالي جميل حضر كل من السيد عبد الله باخشب الشريك المؤسس للرالي، والسيد مالك حمام مدير الرعايات والفعاليات جميل موتور سبورت ، والسيد أشرف يونس مدير تطوير المشاريع الرياضية، والسيدة يارا الملحم أخصائي الاتصالات، واللواء إيهاب رجب المنسق العام للتواصل والعلاقات الحكومية.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد رالي جميل تفاصيل ضم مصر لمسار النسخة الخامسة للرالي المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2026 بمشاركة ما بين 40 إلى 45 فريقًا تمثل أكثر من 30 جنسية وذلك بانطلاق من منطقة الأهرامات التاريخية بالقاهرة مرورا على مدينة الجونة الساحرة على البحر الأحمر، ثم المغادرة الى المملكة العربية السعودية عبر ميناء سفاجا البحري لاستكمال المراحل في نيوم الجديدة فالعُلا ثم حائل والقصيم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية هذا الحدث كمنصة عربية بارزة لتمكين المرأة في رياضة السيارات وتعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مجال السياحة الرياضية.

وتم الاتفاق المبدئي على تولى نادي السيارات والرحلات المصري التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بمراحل الرالي داخل مصر شاملة تقديم الدعم اللوجستي اللازم بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وفي ختام الاجتماع أعرب وفد رالي جميل عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال ولدعم نادي السيارات والرحلات المصري لجولة الرالى القادمة بصفته الممثل الرسمي الوحيد في جمهورية مصر العربية للـ FIA ، متطلعين إلى تعاون ثنائى مثمر يليق بالحدث وبمكانة البلدين في مجال رياضة السيارات الدولية.