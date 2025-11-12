ذكاء اصطناعي داخل صورك.. جوجل تفاجئ الجميع بتحديث Photos الذكي

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق تحديث رئيسي لتطبيق Google Photos، يتضمن ست أدوات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جعل عملية تعديل الصور وإنشائها والبحث عنها أكثر ذكاء وسلاسة من أي وقت مضى.

ووفقا لمدونة جوجل الرسمية، فإن هذه المزايا الجديدة مدعومة بأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Gemini والمعروفة باسم Nano Banana، وتشمل تحسينات في التعديل الذكي مثل إزالة النظارات الشمسية، وتصحيح الابتسامات، وإعادة تخيل الصور بأساليب فنية مختلفة.

كما أضافت الشركة أداة جديدة باسم “Ask Photos”، وهي ميزة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين العثور على الصور أو التفاصيل داخل مكتبتهم باستخدام الأوامر الصوتية أو النصية.

ويهدف هذا التحديث إلى تحويل تطبيق الصور إلى منصة ذكية تفهم اللغة الطبيعية وتتفاعل معها مباشرة، وسيتوفر التحديث عبر أنظمة أندرويد وiOS والويب، على أن يبدأ طرح بعض المزايا أولا في الولايات المتحدة والهند قبل التوسع عالميا.

أبرز ما جاء في تحديث Google Photos الجديد

- تحرير الصور عبر الأوامر النصية أو الصوتية: قدمت جوجل خيارا جديدا باسم “Help me edit” يتيح للمستخدمين كتابة أو نطق طلبات بسيطة.

ويعتمد التطبيق على بيانات الصور الشخصية للمستخدمين في مكتباتهم الخاصة لتوليد تعديلات دقيقة وواقعية للأشخاص في صورهم.

- محرر صور جديد كليا: يأتي التحديث أيضا مع واجهة تحرير معاد تصميمها، تتيح تعديل الصور بمجرد وصف التغييرات المطلوبة بالكلمات، دون الحاجة إلى تحريك المؤشرات أو التبديل بين الأدوات.



كما سيطرح المحرر الجديد على نظام iOS في الولايات المتحدة، مع اقتراحات تعديل فورية ولمسات تعتمد على الإيماءات، لتجربة أكثر سهولة وسرعة.

- إبداع بصري بذكاء Nano Banana: أدمجت جوجل نموذج Nano Banana الخاص بـ Gemini في التطبيق، بحيث يمكن للمستخدمين طلب أفكار إبداعية مثل: “حول هذه الصورة إلى لوحة من عصر النهضة”، أو “اجعلها تبدو كصفحة من قصة أطفال”، وسيولد التطبيق نسخا جديدة من الصور فورا وفقا للوصف المطلوب.

- أنشئ بالذكاء الاصطناعي: أضافت جوجل قسما جديدا ضمن تبويب Create يتيح إنشاء صور مخصصة باستخدام قوالب جاهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل:“ضعني في جلسة تصوير أزياء فاخرة” أو “أنشئ لي صورة بملف شخصي احترافي”.

وستطلق الشركة قريبا قوالب شخصية في الولايات المتحدة تنشأ اعتمادا على صور المستخدم نفسه وهواياته، مثل الرسوم التوضيحية أو النسخ الكرتونية.

- البحث الذكي مع “Ask Photos”: الميزة الأبرز في التحديث هي “Ask Photos”، وهي أداة ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين البحث عن الصور أو المواقف أو الأشخاص باستخدام عبارات طبيعية مثل: “أرني صور الرحلة إلى دبي العام الماضي”، أو “أين كنت أرتدي القميص الأزرق؟”.

وتعمل الميزة الآن في أكثر من 100 دولة و17 لغة إضافية، لتصل إلى شريحة أوسع من المستخدمين حول العالم.

- زر “Ask” الجديد: أضافت جوجل أيضا زرا تفاعليا جديدا باسم “Ask” داخل التطبيق، عند النقر عليه أثناء عرض صورة، يمكن للمستخدم: طرح أسئلة حول محتوى الصورة، أو البحث عن لحظات مشابهة، أو طلب تعديل معين.

وسيتولى الذكاء الاصطناعي تنفيذ التغييرات المطلوبة في ثوان معدودة، مع إمكانية الكتابة أو الاختيار من اقتراحات جاهزة تظهر على الشاشة.