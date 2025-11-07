قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

من Gmail إلى Drive.. جوجل تضيف قوة جديدة لذكائها الاصطناعي

جوجل جيمناي
جوجل جيمناي

أعلنت شركة جوجل، عن تحديث كبير لأداة Gemini Deep Research، حيث أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي الآن فحص رسائل بريد المستخدمين في Gmail، وملفات Google Drive، والمحادثات في Google Chat. 

وبحسب ما ذكره موقع “timesofindia”، يشكل هذا التحديث قفزة كبيرة في طريقة توليد تقارير البحث الشاملة باستخدام المساعد الذكي، وقالت جوجل إن هذه الميزة تعتبر "إحدى أكثر الميزات التي طلبها المستخدمون"، وقد بدأت عملية طرحها اليوم على النسخة المكتبية، مع دعم قريب للهواتف المحمولة.

جوجل تعزز أداة Gemini Deep Research لتحليل بيانات Gmail وDrive وChat

يجعل التحديث الجديد أداة Deep Research، التي تم تصميمها خصيصا لإنشاء تقارير بحثية متعددة الصفحات بدلا من الإجابات السريعة، قادرة على استخراج البيانات من رسائل البريد الإلكتروني، المستندات، الجداول الحسابية، العروض التقديمية، ملفات PDF، وسجلات المحادثات، إلى جانب البحث التقليدي على الويب. 

هذا يعني أن المستخدمين يمكنهم الآن توجيه الذكاء الاصطناعي لتحليل مستندات العصف الذهني الخاصة بالفرق بينما يتم موازاة ذلك مع استعراض سلاسل البريد الإلكتروني ذات الصلة وخطط المشاريع، أو بناء تحليلات تنافسية تدمج بين البيانات العامة من الويب وملفات الاستراتيجيات والمناقشات الداخلية.

كيفية استخدام ميزة Deep Research مع Gmail وDrive وChat

1. اختر "Deep Research" من قائمة الأدوات في Gemini على النسخة المكتبية.

2. اختر المصادر التي تريد تحليلها: بحث، Gmail، Drive، أو Chat.

3. سيقوم الذكاء الاصطناعي بتكوين خطة بحث متعددة الخطوات تلقائيا.

4. يقوم Gemini بالبحث في المصادر المحددة.

5. قم بمراجعة التقرير الذي تم تجميعه، والذي يمكن تصديره إلى Google Docs أو تحويله إلى بودكاست منشأ بالذكاء الاصطناعي.

منذ إطلاقه في ديسمبر 2024 مع إصدار Gemini 1.5 Pro، شهد Deep Research تطورا مستمرا عبر الإصدارات المختلفة من Gemini 2.0 Flash Thinking إلى Gemini 2.5 الحالية، مما أسهم في تقديم تحليلات أكثر تطورا.

وقد أصبح النظام حاليا قادرا على معالجة مئات الصفحات خلال جلسات البحث، مستفيدا من نافذة السياق التي تتسع لملايين الرموز من جوجل للحفاظ على الترابط عبر المهام الممتدة. 

كما أنه يعمل بشكل غير متزامن، مما يعني أن المستخدمين يمكنهم إغلاق أجهزتهم وتلقي إشعارات بالإنجاز لاحقا، بينما يمنع نظام استعادة الأخطاء إعادة بدء المهام بالكامل في حال فشل إحدى الخطوات.

ووفقا لـ جوجل، فأن الميزة متاحة لجميع مستخدمي Gemini عبر gemini.google، مما يوسع قدرة الذكاء الاصطناعي من البحث التقليدي على الويب إلى التحقيقات الشخصية التي تستفيد مباشرة من بيئات العمل الرقمية للمستخدمين.

