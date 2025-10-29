قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولي العهد السعودي يبحث مع نائب الرئيس الصيني آخر التطورات على المستوى الدولي

ولي العهد السعودي مع نائب الرئيس الصيني
أ ش أ

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع نائب الرئيس الصيني، هان تشنج، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك وآفاق تعزيزه.

وناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك وآفاق تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.

وخاطب نائب الرئيس الصيني مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض مساء الثلاثاء بالقول إن رؤية 2030 فتحت الطريق لاغتنام الفرص، وحفَّزت الشعب السعودي ليحقق إنجازات على المستويات كافة، مشددا على محورية علاقات بلاده مع السعودية، التي عدَّها عضواً مهماً على المستويين العربي والإسلامي وفي العالم.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ووزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، والسفير السعودي لدى الصين عبد الرحمن الحربي.

بينما حضر من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية وانغ تشانغ لين، ونائب وزير النقل شوتشنغ قوانغ، ورئيس مجلس تعزيز التجارة الدولية الصيني رن هونغ بين، ومبعوث الحكومات الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون، ومساعد وزير التجارة يوان شياو مينغ.

ولي العهد السعودي نائب الرئيس الصيني السعودية والصين

