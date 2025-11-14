قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إدانة سعودية: اعتداءات الأقصى تهدد السلام وتفجّر التوتر الإقليمي

الأقصى
الأقصى
قسم الخارجي

أعربت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية  إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني.

اقتحام المسجد الأقصى

وجاء بيان وزارة الخارجية السعودية، بعد اقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف واستفزاز المصلّين فيه، والاعتداء الآثم على مسجد الحاجة حميدة في قرية كفل حارس الفلسطينية.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها اقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف واستفزاز المصلين فيه، والاعتداء الآثم على مسجد الحاجة حميدة في قرية كفل حارس الفلسطينية".

وأكدت السعودية أن استمرار هذه الاعتداءات دون رادع يُسهم في تقويض الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإحلال السلام، ويؤدي إلى تصاعد التوتر واستمرار دائرة الصراع.

وحذرت من أن الصمت الدولي حيال هذه الممارسات وغياب تفعيل آليات المحاسبة فى ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، يضعف أسس النظام الدولي وبمش بمبادئ الشرعية الدولية.

إقامة الدولة الفلسطينية

وجددت المملكة موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومواصلة جهودها الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

إدانة سعودية اعتداءات الأقصى وزارة الخارجية السعودية الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المسجد الأقصى

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

