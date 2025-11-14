حماس تنعى رئيس مجلس الأوقاف: ظل صوتا صادقا في الدفاع عن حقوق المقدسيين



نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ، أحد أعمدة القدس والمسجد الأقصى الشيخ الراحل عبد العظيم سلهب (79 عاماً)، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

وقالت الحركة في بيان: لقد كان الشيخ مثالًا للثبات على المبادئ الدينية والوطنية، ولطالما وقف في مواجهة سياسات التهويد والانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، وحمل أمانة حماية الوقف الإسلامي بإخلاص وشجاعة، وظل صوتاً صادقاً في الدفاع عن حقوق المقدسيين وصمودهم رغم كل الظروف الصعبة.

وأضافت : نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته الكريمة، وإلى مجلس الأوقاف الإسلامية وعموم أهلنا في القدس، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يكتب جهوده في خدمة القدس والمسجد الأقصى في ميزان حسناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

