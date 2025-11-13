بشارة بحبح: حماس تريد أن يكون نزع السلاح عبر التوافق لا التهديدات

قال رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام، بشارة بحبح، اليوم الخميس إن هناك وعد أمريكي للتعامل إيجابيا مع ملف العالقين من حركة حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن الثمن الذي دفعته غزة لما قامت به حماس ثمن مخيف.

نزع سلاح حماس

وأضاف بحبح في تصريحات لفضائية "العربية أن حماس تريد أن يكون نزع السلاح عبر التوافق لا التهديدات ، وهي مصرة على بقاء الأسلحة الفردية معها.

وأشار إلى أن نزع السلاح يجب أن يكون في المرحلة الثانية لا الأولى.

خطة السلام في غزة

وأكد أن الإدارة الأمريكية لن تقبل بخطة بديلة للسلام في غزة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على نجاح خطة السلام لغزة ولن يسمح بفشلها.

وأعرب بشارة بحبح عن استغرابه الخروقات الإسرائيلية للهدنة في غزة واستغرب أكثر الصمت الأمريكي.