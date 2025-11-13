المؤتمر السنوي للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يسلط الضوء على السلام وتمكين المرأة والشباب

ترأس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم ، المؤتمر السنوي التاسع للاتحاد الإفريقي ـ الأمم المتحدة ، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الجانبان ، وفق بيان الاتحاد الأفريقي ، على متانة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والأمن والتنمية المستدامة على مستوى العالم ، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء النزاعات المسلحة المستمرة والأزمات الإنسانية وتآكل القانون الدولي، مشددين على أهمية الحلول السياسية من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة والحوار.

واستعرض المؤتمر الجهود المشتركة في مجالات السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مرحباً بالتقدم المحرز في تنفيذ الأطر الثلاثة للاتحاد الإفريقي ـ الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بدعم عمليات السلام التي تقودها إفريقيا، بما في ذلك في السودان وجنوب السودان والصومال وليبيا ومنطقة البحيرات الكبرى ومنطقة الساحل وقرن إفريقيا.

وشددا على أهمية التمويل المستدام والمتوقع لعمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2719 (2023)، ودعا إلى تسريع تنفيذ خارطة الطريق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وأبرز الجانبان التعاون في مجالات التحول الرقمي، والعمل المناخي، والتنمية الشاملة، ولا سيما من خلال استراتيجية التحول الرقمي لإفريقيا، ومبادرة الذكاء الاصطناعي لإفريقيا ضمن مجموعة العشرين، ونتائج القمة الإفريقية الثانية للمناخ.

وأكدا على أهمية دور المرأة والشباب في تعزيز السلام والأمن والنمو المستدام، مرحبين باتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات باعتبارها إنجازاً بارزاً.

واتفق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على عقد المؤتمر السنوي العاشر في عام 2026 في أديس أبابا، لمواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي لما فيه مصلحة القارة الإفريقية والعالم والمجتمع الدولي.