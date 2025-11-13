أكسيوس : إسرائيل تسعى لإبرام اتفاق أمني جديد مع أمريكا لمدة 20 عامًا

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إسرائيل تسعى لإبرام اتفاق أمني جديد مع الولايات المتحدة يمتد لمدة 20 عامًا.

وأشار الموقع، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن إسرائيل ترغب في التوصل إلى هذه الاتفاقية خلال العام المقبل، غير أن المفاوضات تواجه تعقيدات فنية وسياسية، بسبب معارضة حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" للمساعدات الخارجية، فضلًا عن المخاوف الحزبية المتعلقة بالسلوك الإسرائيلي في ظل الحرب على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن نقاشات تدور داخل الأوساط الدفاعية والدبلوماسية في تل أبيب حول شكل الدعم الأمريكي المستقبلي، مشيرةً إلى أن إسرائيل تدرس بدائل محتملة للمساعدات الأمنية الأمريكية.