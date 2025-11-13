السفير المصري بكاتموندو يتقدم بأوراق اعتماده لرئيس جمهورية نيبال

تقدم السفير شريف الديواني سفير مصر لدى نيبال، بأوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، إلى الرئيس رام تشاندرا باوديل رئيس جمهورية نيبال، وذلك خلال المراسم الرسمية التي أُقيمت صباح اليوم /الخميس/، بمقر القصر الرئاسي بالعاصمة كاتمندو.

ونقل السفير الديواني خلال المقابلة تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته الطيبة للرئيس النيبالي بدوام الصحة والتوفيق، ولحكومة وشعب نيبال الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب السفير المصري، خلال اللقاء، عن تقدير مصر للعلاقات الودية والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدًا حرصه على العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يسهم في توثيق الروابط بين الشعبين الصديقين.

كما أكد التزامه بمواصلة التنسيق مع الجانب النيبالي لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التعليم والسياحة والطاقة المتجددة، فضلًا عن تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه.. حرص الرئيس رام تشاندرا باوديل، على نقل خالص تحياته وعظيم تقديره للسيد رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن تقديره العميق لمكانة مصر ودورها الرائد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لديه ولدى الشعب النيبالي، مدللاً على ذلك باعتزازه بالزيارات التي سبق وأن قام بها لمصر اثناء توليه حقيبة وزارة الزراعة.

كما أعرب عن تمنياته للسفير المصري بالتوفيق في مهامه، مؤكدًا على حرص نيبال على تطوير التعاون الثنائى بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.