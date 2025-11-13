قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت مصادر أن حركة حماس ستسلم جثمان الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة مساء اليوم، في منطقة خان يونس وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

محتجز إسرائيلي ضمن اتفاقات سابقة

يأتي هذا الإعلان في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حماس والوسطاء الدوليين في وقت سابق.

 الدور المصري في دعم غزة يتواصل.. وإنشاء المخيم الـ17 لإيواء الأسر الفلسطينية

وفي سياق آخر،قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح البري، إن المعبر لم يعد مجرد منفذ لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل أصبح رمزًا للدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية على المستويين الإنساني والدبلوماسي.

وأوضح الغنام، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظ شمال سيناء استقبل مؤخرًا سفير سنغافورة، حيث زار الأخير المناطق اللوجستية في مدينة العريش والمستشفى الميداني، قبل أن يتوجّه إلى معبر رفح، مؤكدًا دعم بلاده للجهود المصرية والإشادة بما تقدمه القاهرة من تسهيلات ومساندة إنسانية مستمرة للشعب الفلسطيني، كما بحث الجانبان إمكانية التعاون المصري السنغافوري في المجال الإنساني وتبادل الخبرات.

ولفت الغنام إلى أن مصر بدأت خلال الساعات الماضية إنشاء المخيم السابع عشر داخل الأراضي الفلسطينية، وهو قادر على استيعاب أكثر من 15 ألف أسرة فلسطينية في وقت قياسي، استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأشار أيضًا إلى أن هذه التحركات الميدانية تتزامن مع التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى جانب التنسيق المصري التركي المتعلق بإدخال المساعدات، كاشفًا أن سفينة مساعدات تركية ضخمة ستصل إلى ميناء العريش غدًا، محمّلة بآلاف الأطنان من الإمدادات الإغاثية التي سيتم توزيعها على المناطق اللوجستية في العريش، قبل نقل جزء منها مباشرة إلى معبر رفح.

حماس غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

إصابة شخص

إصابة شخص إثر سقوط أسانسير في العبور

جثة

مصرع شخص سقط من شرفة شقته بالطابق الخامس بالعبور

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد