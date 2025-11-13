حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة

أفادت مصادر أن حركة حماس ستسلم جثمان الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة مساء اليوم، في منطقة خان يونس وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

محتجز إسرائيلي ضمن اتفاقات سابقة

يأتي هذا الإعلان في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حماس والوسطاء الدوليين في وقت سابق.

الدور المصري في دعم غزة يتواصل.. وإنشاء المخيم الـ17 لإيواء الأسر الفلسطينية

وفي سياق آخر،قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح البري، إن المعبر لم يعد مجرد منفذ لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل أصبح رمزًا للدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية على المستويين الإنساني والدبلوماسي.

وأوضح الغنام، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظ شمال سيناء استقبل مؤخرًا سفير سنغافورة، حيث زار الأخير المناطق اللوجستية في مدينة العريش والمستشفى الميداني، قبل أن يتوجّه إلى معبر رفح، مؤكدًا دعم بلاده للجهود المصرية والإشادة بما تقدمه القاهرة من تسهيلات ومساندة إنسانية مستمرة للشعب الفلسطيني، كما بحث الجانبان إمكانية التعاون المصري السنغافوري في المجال الإنساني وتبادل الخبرات.

ولفت الغنام إلى أن مصر بدأت خلال الساعات الماضية إنشاء المخيم السابع عشر داخل الأراضي الفلسطينية، وهو قادر على استيعاب أكثر من 15 ألف أسرة فلسطينية في وقت قياسي، استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأشار أيضًا إلى أن هذه التحركات الميدانية تتزامن مع التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى جانب التنسيق المصري التركي المتعلق بإدخال المساعدات، كاشفًا أن سفينة مساعدات تركية ضخمة ستصل إلى ميناء العريش غدًا، محمّلة بآلاف الأطنان من الإمدادات الإغاثية التي سيتم توزيعها على المناطق اللوجستية في العريش، قبل نقل جزء منها مباشرة إلى معبر رفح.