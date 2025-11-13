قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة

انفوجراف
انفوجراف
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

فمنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، يتصدر الهلال الأحمر المصري المشهد الإنساني كذراع للدولة في تقديم وتوجيه جهود الإغاثة والدعم للأشقاء الفلسطينيين، حيث يقود جسر المساعدات المتدفقة إلى غزة عبر قوافل وشحنات متنوعة من الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، إلى جانب حرصه على تقديم الدعم الطبي والإغاثي والخدمات الإنسانية للأهالي بشكل مباشر، مؤكدًا بذلك دور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وإيمانها الراسخ بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة.

واستعرضت الإنفوجرافات الجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة بالتنسيق مع 59 دولة خلال أكثر من 760 يومًا، إذ تم استقبال نحو 943 طائرة إغاثة إنسانية، إلى جانب 617 شحنة مساعدات بحرية.

كما تم تسليم أكثر من 665 ألف طن من المساعدات، تشمل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية، فضلًا عن إيصال نحو 91 ألف طن من المنتجات البترولية، وكذلك إدخال 214 سيارة إسعاف للمنظمات الصحية، إلى جانب تنسيق دخول 4 مستشفيات ميدانية للقطاع.

وشملت جهود الهلال الأحمر الإغاثية أيضًا، إنشاء مركز للإمدادات الغذائية "المطبخ الإنساني"، الذي أسهم في توفير المساعدات الغذائية لأهالي غزة، إذ نجح في تقديم ٢ مليون رغيف خبز، و500 ألف وجبة ساخنة، و700 ألف وجبة جافة وذلك حتى 25 أكتوبر 2025.

وفي سياق متصل، أطلق الهلال الأحمر قوافل "زاد العزة من مصر لغزة" منذ 27 يوليو 2025، حيث تم تسيير 72 قافلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بحمولات تجاوزت 130 ألف طن من المساعدات، تشمل سلاسل إمداد غذائية، والآلاف من شكائر الدقيق وألبان الأطفال.

أما فيما يخص خدمات المصابين ومرافقيهم، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تقديم نحو 260 ألف خدمة طبية، و171 ألف خدمة إغاثية، بجانب تقديم دعم نقدي إلى 2800 أسرة، وأكثر من 86 ألف خدمة إعادة روابط أسرية.

قطاع غزة غزة الهلال الأحمر مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

زوج ينهي حياة زوجته

لخلافات بينهما .. شاب ينهي حياة زوجته في كفر الشيخ

القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد