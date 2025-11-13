بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

فمنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، يتصدر الهلال الأحمر المصري المشهد الإنساني كذراع للدولة في تقديم وتوجيه جهود الإغاثة والدعم للأشقاء الفلسطينيين، حيث يقود جسر المساعدات المتدفقة إلى غزة عبر قوافل وشحنات متنوعة من الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، إلى جانب حرصه على تقديم الدعم الطبي والإغاثي والخدمات الإنسانية للأهالي بشكل مباشر، مؤكدًا بذلك دور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وإيمانها الراسخ بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة.

واستعرضت الإنفوجرافات الجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة بالتنسيق مع 59 دولة خلال أكثر من 760 يومًا، إذ تم استقبال نحو 943 طائرة إغاثة إنسانية، إلى جانب 617 شحنة مساعدات بحرية.

كما تم تسليم أكثر من 665 ألف طن من المساعدات، تشمل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية، فضلًا عن إيصال نحو 91 ألف طن من المنتجات البترولية، وكذلك إدخال 214 سيارة إسعاف للمنظمات الصحية، إلى جانب تنسيق دخول 4 مستشفيات ميدانية للقطاع.

وشملت جهود الهلال الأحمر الإغاثية أيضًا، إنشاء مركز للإمدادات الغذائية "المطبخ الإنساني"، الذي أسهم في توفير المساعدات الغذائية لأهالي غزة، إذ نجح في تقديم ٢ مليون رغيف خبز، و500 ألف وجبة ساخنة، و700 ألف وجبة جافة وذلك حتى 25 أكتوبر 2025.

وفي سياق متصل، أطلق الهلال الأحمر قوافل "زاد العزة من مصر لغزة" منذ 27 يوليو 2025، حيث تم تسيير 72 قافلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بحمولات تجاوزت 130 ألف طن من المساعدات، تشمل سلاسل إمداد غذائية، والآلاف من شكائر الدقيق وألبان الأطفال.

أما فيما يخص خدمات المصابين ومرافقيهم، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تقديم نحو 260 ألف خدمة طبية، و171 ألف خدمة إغاثية، بجانب تقديم دعم نقدي إلى 2800 أسرة، وأكثر من 86 ألف خدمة إعادة روابط أسرية.