تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح

تواصلت التوترات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على خلفية أزمة المقاتلين التابعين لحركة حماس العالقين في المنطقة، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لإيجاد تسوية تمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ13 إن هناك ميلاً داخل الأوساط الإسرائيلية لقبول المبادرة الأميركية، التي تنص على إخراج المقاتلين من القطاع ونقلهم إلى تركيا، تمهيداً لتوزيعهم على دول أخرى، في خطوة تراها إسرائيل ضرورية لمنع إعادة تنظيم صفوفهم أو إعادة تسليحهم بعد انسحاب قوات الاحتلال من بعض مناطق الجنوب.

وأشارت تقارير إعلامية اليوم الخميس إلى وجود مفاوضات نشطة بين أنقرة وواشنطن بهذا الخصوص، في حين يقود المبعوث الأميركي جاريد كوشنر جانباً من الوساطة، واضعاً خطة بديلة (خطة ب) في حال تعثر التفاهمات الجارية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استشهاد ثلاثة فلسطينيين في رفح بدعوى أنهم “مسلحون”، بينما رجحت القناة الإسرائيلية الـ15 أن يكون الشهداء من بين مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، قد حذرت تل أبيب مطلع الأسبوع الجاري من أي مواجهة مع عناصرها المحاصرين في رفح، مؤكدة أن “الاستسلام أو تسليم النفس ليسا واردين في قاموس القسام”.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، نفذ جيش الاحتلال عدة عمليات مشابهة في مناطق متفرقة من القطاع، قال إنها استهدفت عناصر مسلحة، بينما تعتبرها الفصائل الفلسطينية خروقات متكررة للهدنة.