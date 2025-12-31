تراث عبد الوهاب وسيد درويش بمعهد الموسيقي احتفالا بالعام الجديد

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فى مطلع العام الجديد 2026 حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 2 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج نخبة من روائع الطرب التي وضعها كبار الملحنين منها موسيقى مضناك لـ محمد عبد الوهاب، موشح ياغصين البان لـ سيد درويش، شفت بعينى لـ منير مراد، ليالينا لـ بليغ حمدى، إدينى ميعاد لـ فريد الأطرش، عرباوى لـ حلمى بكر وغيرها .. تحفيظ عاطف عبد الحميد وآداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، أحمد الوزيرى، ريم حمدى ،محمد شوقى، ياسر سليمان

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .