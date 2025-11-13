قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
وزير الخارجية يبحث مع الأمم المتحدة ترتيبات استضافة مصر مؤتمر إعمار غزة
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
تقرير: غضب إسرائيلي من دور واشنطن في غزة

لم يعد الترتيب لمستقبل قطاع غزة مجرد ملف دبلوماسي أو إقليمي؛ بل تحول إلى عملية ميدانية تدار من غرفة عمليات أميركية تقع في عمق الأراضي المحتلة وإسرائيل، بحسب تقرير نشرته قناة 12 العبرية اليوم الخميس.

وبعد نحو شهر من إنشاء مركز التنسيق المدني ـ العسكري في كريات غات، يبرز المركز كلاعب مركزي في تطبيق ما بات يعرف «خطة المرحلة الثانية»، ويثير تساؤلات في الشارع الإسرائيلي حول مدى نفوذ واشنطن على الساحة العملياتية.

صمم المقر، الذي يستضيف ضباطاً أميركيين إلى جانب فريق إسرائيلي يضم بين 100 و150 ضابطاً، ليكون منصة تنسيق بين واشنطن وتل أبيب والشركاء الدوليين المحتملين، بهدف الإشراف على تنفيذ بنود وقف النار وإدارة ما بعده. 

ووفق مصادر عسكرية ودبلوماسية، فإن المقر ينسق قضايا متعددة: توزيع المساعدات، مراقبة الالتزام بالخطوط الفاصلة («الخط الأصفر») في غزة، وتأمين سبل نزع السلاح الجماعي للحركة المسلحة.

إشراف أم قيادة؟

الوجود الأميركي في كريات غات يقرأ داخلياً على أنه تفاوضي ـ تنفيذـي: واشنطن تسعى لأن تكون صاحبة الدور القيادي في تنفيذ مراحل الانتقال، بينما يحافظ الجيش الإسرائيلي على دور تقني وأمني في قضايا مثل نقاط التفتيش وجمع المعلومات الاستخبارية الحساسة. 

ذلك التوازن يبدو هشاً: المسؤولون الإسرائيليون يرون أهمية الحفاظ على «الخطوط الحمراء» الأمنية، في حين يرى الأميركيون أن تسيير المرحلة الثانية يتطلب إشرافاً دولياً أوسع.

قوة دولية أم مهمة تدريب؟

المقر ينتظر الآن موافقة سياسية لإطلاق نشر «قوة استقرار دولية» داخل غزة، وقد ذكرت أسماء مرشحة من بينها بريطانيا، إيطاليا، الأردن، الإمارات، وربما هنغاريا. لكن حتى الآن لم تُحسم قوائم الدول المشاركة، ولا تزال مسألة مشاركة دول عربية محددة مطروحة كعامل حاسم لشرعية أي قوة مستقبلية. 

ويركز المقر أيضاً على خطط تدريب تلك الوحدات—سواء داخل إسرائيل أو في دول مجاورة—على مهام الكشف عن أنفاق حماس، دون أن يدخل الجنود الأميركيون في غزة مباشرة.

الرقابة على رفح وأزمة «العالقين»

أحد أبرز الملفات التي تراقبها غرفة كريات غات عن كثب هو ملف المقاتلين العالقين في أنفاق رفح. تعليمات قائد الأركان الإسرائيلي تضمنت مواقف واضحة: من يخرج بعلم أبيض يعامل معاملة الأسرى، ومن لا يستسلم فسيستهدف. 

ويراقب المقر الأميركي الوضع ويضع عدة سيناريوهات تحسباً لأي تطور قد يهدد الاتفاق، فيما تجري واشنطن مفاوضات مع دول مثل تركيا لاستيعاب عناصر تبعد عن القطاع، بحسب مصادر إعلامية.

غزة حماس إسرائيل واشنطن

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

متحدث الصحة

متحدث الصحة: الاستثمار في الإنسان هو الطريق للتنمية.. وهدفنا التنبؤ بالأمراض

أرشيفية

احذر من السفر في هذا الموعد.. خبير مروري يحذر من الزحام الشديد

متحدث الصحة

عبد الغفار: الجمهورية الجديدة تضع الصحة والتعليم في صدارة الأولويات

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد