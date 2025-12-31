قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إطلاق برنامج قومي لتدريب ذوي الإعاقة على البرمجة

إيمان كريم والنائب أحمد فتحي
إيمان كريم والنائب أحمد فتحي

استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ،رئيس مؤسسة شباب القادة لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم.

واستهلت الدكتورة إيمان كريم الاجتماع بالحديث عن جهود المجلس في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، التي تتم وفق نهج تشاركي، يضمن مشاركة كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، والمجتمع المدني، والتي يتم فيها تمثيل جميع الإعاقات المختلفة، مؤكدة أن القائمين على إعداد الاستراتيجية، حرصوا على الاستفادة من الخبرات الدولية بمنظمة الإسكوا، وغيرها، لتأتي متوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع مبادرة مؤسسة شباب القادة وطرح إطلاق برنامج "قادة متحدي الإعاقة" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم لغة البرمجة، لتأهيلهم في هذا المجال، اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية والدولة المصري لتمكين شبابنا في سوق العمل الخاص بالبرمجة وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع التطورات التقنية الحديثة التي تشهدها المجتمعات.

من جانبه، قال النائب أحمد فتحي، إن مؤسسة شباب القادة تحرص على دمج الشباب من مختلف الفئات وتأهيلهم للعمل القيادي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم مجتمعياً واقتصادياً ضمن خطة ورؤية الدولة المصرية.

ولفت إلى أن هذا البرنامج سيتم التنسيق له مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التعليم العالي، حيث تستهدف المرحلة الأولى منه طلاب وطالبات الجامعات من ذوي الإعاقة فضلاً عن إجراء اختبارات للراغبين بالالتحاق بالبرنامج من الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القاهرة الكبرى.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل، وتمكينهم من الالتحاق بشركات البرمجة العالمية، أو تمكينهم من العمل الحر في مجال البرمجة والحاسبات، وسيقوم المجلس بترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي للالتحاق بالاختبارات الخاصة بهذا البرنامج.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة النائب أحمد فتحي مجلس النواب ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاستراتيجية الوطنية للإعاقة مؤسسة شـباب القــادة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة قادة متحدي الإعاقة شركات البرمجة العالمية البرمجة وزارة التعليم العالي الجامعات

