قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد شبانة: لا مكان للسطحية في الإعلام.. وقرار «المتحدة» انتصار للعقل والوعى

النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين
النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين
ماجدة بدوى

أشاد النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف متابعة أو تغطية أى أنشطة أو فعاليات أو مناسبات اجتماعية تخص من يُطلق عليهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي و«التيك توكرز».

أكد أن هذا القرار يمثل خطوة شجاعة تعكس وعياً مؤسسياً بأهمية تصحيح مسار الخطاب الإعلامي وحماية الوعى العام من مظاهر الابتذال والتسطيح، ولا يمكن ان يكون هؤلاء مُثُلاً عُليا للأجيال الصاعدة ونماذج يُحتذى بها.

وأكد شبانة في بيان له أن الإعلام المصري يحمل مسؤولية وطنية كبرى في تشكيل الوعى الجمعى وترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع، مشدداً على أن الإفراط في تسليط الضوء على محتوى يفتقر إلى الرسالة أو القيمة الحقيقية يُسهم في تشويه الذوق العام، لا سيما في ظل التأثير الواسع لوسائل الإعلام على فئة الشباب وصغار السن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الشهرة عبر منصات التواصل الاجتماعى لا ينبغى أن تكون بوابة للظهور الإعلامى، معتبراً أن الأولوية يجب أن تُمنح للنماذج المشرفة والناجحة، وللقضايا الجادة التي تخدم الصالح العام وتدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان.

وأضاف شبانة أن قرار الشركة المتحدة يُعد محطة مهمة نحو إعادة الانضباط والاعتبار للمشهد الإعلامى، ويؤكد أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو إعلام مسؤول ومتوازن، يحترم حرية التعبير دون التفريط في القيم والثوابت المجتمعية، ويضع مصلحة الوطن ووعى المواطنين في مقدمة أولوياته.

لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النائب محمد شبانة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي التيك توكرز الخطاب الإعلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين

محمد شبانة: لا مكان للسطحية في الإعلام.. وقرار «المتحدة» انتصار للعقل والوعى

‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة ، رئيس حزب الوفد

عبد السند يمامة لـ صدى البلد: ترشحي لرئاسة الوفد بنسبة 50%.. وأتابع المرشحين

عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق

عيد هيكل يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد السبت القادم

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد