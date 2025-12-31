محمد شبانة: لا مكان للسطحية في الإعلام.. وقرار «المتحدة» انتصار للعقل والوعى

أشاد النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف متابعة أو تغطية أى أنشطة أو فعاليات أو مناسبات اجتماعية تخص من يُطلق عليهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي و«التيك توكرز».

أكد أن هذا القرار يمثل خطوة شجاعة تعكس وعياً مؤسسياً بأهمية تصحيح مسار الخطاب الإعلامي وحماية الوعى العام من مظاهر الابتذال والتسطيح، ولا يمكن ان يكون هؤلاء مُثُلاً عُليا للأجيال الصاعدة ونماذج يُحتذى بها.

وأكد شبانة في بيان له أن الإعلام المصري يحمل مسؤولية وطنية كبرى في تشكيل الوعى الجمعى وترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع، مشدداً على أن الإفراط في تسليط الضوء على محتوى يفتقر إلى الرسالة أو القيمة الحقيقية يُسهم في تشويه الذوق العام، لا سيما في ظل التأثير الواسع لوسائل الإعلام على فئة الشباب وصغار السن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الشهرة عبر منصات التواصل الاجتماعى لا ينبغى أن تكون بوابة للظهور الإعلامى، معتبراً أن الأولوية يجب أن تُمنح للنماذج المشرفة والناجحة، وللقضايا الجادة التي تخدم الصالح العام وتدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان.

وأضاف شبانة أن قرار الشركة المتحدة يُعد محطة مهمة نحو إعادة الانضباط والاعتبار للمشهد الإعلامى، ويؤكد أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو إعلام مسؤول ومتوازن، يحترم حرية التعبير دون التفريط في القيم والثوابت المجتمعية، ويضع مصلحة الوطن ووعى المواطنين في مقدمة أولوياته.