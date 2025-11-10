الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويصيب آخر.. وتحطيم قبورا قرب المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا وأصابت آخر بجروح، اليوم /الإثنين/، بعد اقتحامها بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، وإطلاقها قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، فيما حطم مستوطنون عددا من القبور في مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أولا، واعتدت على المواطنين بالضرب وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية الواقعة غرب البلدة، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بجروح طفيفة، تم علاجه ميدانيا، كما اعتقلت المواطن مهند العملة واقتادته إلى جهة غير معلومة.



وفي السياق، أعلنت محافظة القدس، في بيان مقتضب، أن مستوطنين أقدموا على تحطيم عدد من القبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.



وتتعرض مقبرة باب الرحمة لاعتداء متكرر من المستوطنين الذين يؤدون طقوسا تلمودية فيها، بهدف الاستيلاء عليها، كما تتعرض أيضا لأعمال حفريات من الاحتلال من أجل إنشاء قاعدة للتلفريك التهويدي المحيط بالبلدة القديمة فيها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بعدة آليات عسكرية، واستولت على جرافتين.



وفي رام الله، أفادت وكالة (وفا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين اقتحموا بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، وحاصرت منزل المواطن حسن صندوقة، واحتجزت أطفاله وزوجته، وسط دعوات من أهالي البلدة للخروج والتصدي للهجوم.



كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، بالإضافة إلى اقتحام مستوطنين لأطراف بلدة سنجل شمال رام الله، وتنفيذ جولات استفزازية بمحاذاة بيوت المواطنين الفلسطينيين.



وفي القدس، اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين الفلسطينيين.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وصورت عددا من المباني، وعلقت أوامر مراجعة للبلدية على عدد منها، مضيفة أن شرطة الاحتلال نصبت حاجزا عند المدخل الشرقي للبلدة، وفرضت مخالفات على المركبات.