أخبار العالم

بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية

فول الصويا
فول الصويا
محمد على

أكدت بكين اليوم الأربعاء أنها ستعلق الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأمريكية في أعقاب اجتماع زعيمي البلدين الأسبوع الماضي، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية على السلع الزراعية، لكن واردات فول الصويا الأمريكي ستظل تواجه تعريفة جمركية بنسبة 13 بالمائة.

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أنها ستلغي الرسوم الجمركية التي تصل إلى 15 في المائة والتي فرضتها على بعض السلع الزراعية الأمريكية اعتبارا من 10 نوفمبر مع الحفاظ على الرسوم البالغة 10 في المائة التي تم فرضها ردا على رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

تنفس المستثمرون على جانبي المحيط الهادئ الصعداء عندما التقى ترامب بالزعيم الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، مما خفف المخاوف من أن أكبر اقتصادين في العالم قد يتخليان عن المحادثات الرامية إلى حل حرب التعريفات الجمركية التي عطلت سلاسل التوريد العالمية.

وفي حين سارع ترامب والبيت الأبيض إلى نشر وجهة نظرهما بشأن الاجتماع، لم يتحرك الجانب الصيني على الفور لتقديم ملخص مفصل لما اتفق عليه.

وقال إيفن روجرز باي، مدير شركة تريفيوم تشاينا ومقرها بكين: "بشكل عام، إنها علامة رائعة على أن الجانبين يحققان تقدما سريعا في وضع الاتفاق موضع التنفيذ وهذا يظهر أنهم متوافقون وأن الاتفاق من المرجح أن يصمد".

ومع ذلك، فإن خفض التعريفات الجمركية يترك المشترين الصينيين لفول الصويا الأمريكي يواجهون تعريفات جمركية بنسبة 13 في المائة، وهي التكلفة التي قال التجار إنها تجعل الشحنات الأمريكية باهظة الثمن بالنسبة للمشترين التجاريين مقارنة بالبدائل البرازيلية.

فول الصويا البرازيلي

اشترى مستوردون صينيون مؤخرا 20 شحنة من فول الصويا البرازيلي الأرخص ثمناً مع تراجع الأسعار في أميركا الجنوبية وسط توقعات باستئناف المبيعات الأمريكية إلى أكبر مستورد لفول الصويا في العالم.

بكين الجمركية الواردات الأمريكية الجمركية الانتقامية الزراعية فول الصويا الأمريكي التعريفات الجمركية المستثمرون سلاسل التوريد العالمية صينيون البدائل البرازيلية

