انخفاض الأسهم الأمريكية وسط ترقب لتجارة الذكاء الاصطناعي وقرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال تعاملات اليوم الخميس، كما يراقب المستثمرون أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي وصلت إلى تقييمات مرتفعة للغاية، كما توجهت الأنظار إلى واشنطن حيث نظرت المحكمة العليا في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P بنسبة 0.66%، كما تراجع مؤشر ناسداك المركّب بنسبة 0.2%، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 63%.

ويتزايد توقع المستثمرين بأن المحكمة العليا الأمريكية قد تصدر حكمًا ضد سياسة ترامب التجارية المتشددة، وذلك بعد أن أعرب عدد من القضاة عن شكوكهم في قانونية الرسوم الجمركية خلال جلسة أمس الأربعاء، وفي حال صدر الحكم ضد هذه الرسوم، فقد يؤدي ذلك إلى إلغائها تدريجيًا، وهو ما قد يدفع الأسهم إلى الارتفاع.

في الوقت نفسه، بدأت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الانتعاش بعد المخاوف من المبالغة في تقييمها في وقت سابق من الأسبوع، وهو ما يمثل دعمًا إضافيًا للمؤشرات الأمريكية الكبرى.

وتم الإعلان عن عدد كبير من عمليات التسريح من العمل وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الوظائف التي تم الاستغناء عنها 153 ألف و74وظيفة، بزيادة 183% عن سبتمبر السابق و175% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل أعلى مستوى تسريح في شهر أكتوبر منذ 22 عامًا، كما أن العام الجاري هو الأسوأ في تسريحات العمالة منذ عام 2009.