تكنولوجيا وسيارات

نيسان تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة فجأة

نيسان
نيسان
عزة عاطف

في خطوة أثارت دهشة المتابعين، قررت شركة نيسان إيقاف إنتاج سيارتها الكهربائية الرائدة "أريا" في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية عام 2025، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ في مبيعاتها مؤخرًا. 

وفي المقابل، أطلقت الشركة النسخة المحسنة (Facelift) لعام 2026 في الأسواق العالمية، بدءًا من اليابان، لتقدم سيارةً أكثر ذكاءً وأناقةً، مما جعل عشاق السيارات الكهربائية في أمريكا يشعرون بـ "حسرة" لعدم وصول هذه التحديثات إليهم، بينما تستعد نيسان لتركيز مواردها هناك على الجيل القادم من "ليف" (LEAF).

التصميم الخارجي: واجهة "نقية" بلغة مستقبلية

حصلت نيسان أريا 2026 على تحديثات بصرية تمنحها مظهرًا أكثر بساطةً ونقاءً؛ حيث تم استبدال الشبك الأمامي الأسود ذو النقوش التقليدية بلوح بلون الهيكل، مما أعطى المقدمة طابعًا “مينيماليا” مستوحى من طراز نيسان ليف القادم. 

كما تم تحديث المصابيح الأمامية لتعمل بتقنية LED متطورة، وإضافة جنوط رياضية جديدة بتصميم انسيابي يقلل من مقاومة الهواء، مما يعزز حضورها كسيارة "كروس أوفر" كهربائية فارهة تليق بعام 2026.

ثورة تقنية ونظام ترفيه مدعوم من “جوجل”

أكبر قفزة شهدتها أريا 2026 تكمن في مقصورتها الداخلية؛ حيث تخلت نيسان عن نظامها القديم لصالح نظام ترفيهي جديد كليًا يعتمد على خدمات "جوجل" المدمجة (Google Built-in). 

يمنح هذا التحديث السائق وصولاً مباشرًا لخرائط جوجل ومساعد جوجل الصوتي ومتجر التطبيقات دون الحاجة لربط الهاتف، مما يجعل التجربة الرقمية أكثر سلاسة وذكاء. 

كما أضافت نيسان ميزة "تصدير الطاقة" (Vehicle-to-Load)، التي تسمح للسيارة بتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية، وهي ميزة كان يفتقدها الموديل السابق بشدة.

الأداء الميكانيكي وعودة فئة “نيسمو”

من الناحية الميكانيكية، حافظت أريا على خيارات البطاريات المعروفة (66 كيلوواط و91 كيلوواط)، لكن مع تحسينات جوهرية في نظام التعليق لتوفير ركوب أكثر نعومةً وهدوءًا، خاصةً على الطرق المتعرجة. 

والخبر الأكثر إثارةً هو تأكيد استمرار فئة Ariya Nismo الرياضية، التي تأتي بقوة تصل إلى 429 حصانًا ونظام دفع كلي (e-4ORCE) معدل خصيصًا لتوفير تسارع مذهل واستجابة لحظية، مما يضعها في منافسة مباشرة مع أقوى السيارات الكهربائية الرياضية.

لماذا ودعت نيسان "أريا" في أمريكا؟

يرجع قرار نيسان بسحب أريا من السوق الأمريكي إلى عدة عوامل اقتصادية، أهمها تكلفة الاستيراد العالية من اليابان التي تجعلها غير مؤهلة للحصول على الحوافز الضريبية الأمريكية. 

بالإضافة إلى ذلك، ترغب نيسان في توجيه كافة استثماراتها في أمريكا نحو إنتاج سيارات كهربائية محلية الصنع (مثل ليف الجديدة) لتكون أكثر قدرةً على المنافسة السعرية. 

ورغم ذلك، ستبقى أريا 2026 متاحة في كندا وأوروبا واليابان كنموذج رائد يمثل قمة التكنولوجيا اليابانية في عالم التنقل الأخضر.

موعد صرف معاشات يناير 2026 وزيادة الحدين الأدنى والأقصى بالتفصيل

الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
الفراولة كنز للمعان بشرتك
