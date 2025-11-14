قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف
تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف
منار عبد العظيم

تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة داخل سوق المحمول بعد قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي، الأمر الذي تسبب في حالة واسعة من الارتباك بين المواطنين والتجار على حد سواء.

 وفي هذا السياق، وصف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، الهاتف المعفى من الجمارك بأنه «هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري»، مؤكدًا أن القرارات المفاجئة تسببت في أزمات حقيقية داخل السوق وأضرت بثقة المستهلك.

أزمة داخل السوق بسبب تطبيق الجمارك بأثر رجعي

قال وليد رمضان إن تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي أدى إلى إيقاف ما يقرب من 51 ألف هاتف محمول عن العمل خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم دخولها إلى البلاد بشكل قانوني وامتلاك أصحابها ما يثبت إعفاءها من الرسوم في وقت سابق.

وأشار إلى أن هذا التوقف المفاجئ عطّل مصالح آلاف المواطنين، خصوصًا أن معظمهم اعتمد على الهواتف المعفاة باعتبارها حلًا اقتصاديًا مناسبًا، قبل أن يفاجأوا بوقف الخدمة عنها دون سابق إنذار.

المواطن هو المتضرر الأول

وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات أن المتضرر الأكبر من القرار هو المواطن نفسه، الذي امتلك الهاتف بشكل قانوني، واعتمد على التطبيق الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمعرفة موقف هاتفه من الجمارك، قبل أن يُفاجأ لاحقًا بوقف الجهاز رغم توثيق الإعفاء.

وأكد أن فكرة «الهاتف المعفى من الجمارك» كانت هدية حقيقية للمواطن المصري من الرئيس، كونها تخفّض تكلفة الهاتف وتُيسّر امتلاكه في ظل ارتفاع الأسعار، لكن القرارات المفاجئة بأثر رجعي أضعفت ثقة المستهلك بالسوق.

التجار أيضًا ضمن دائرة الضرر

وبيّن رمضان أن التجار تعرضوا بدورهم لخسائر كبيرة نتيجة القرار، فهم ملتزمون بدفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة، إلا أن تحميلهم تبعات قرارات رجعية يضر بالسوق ويجعل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على القطاع.

وأوضح أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة، وأن التجار ملتزمون بأدائها، لكن تطبيق القرارات بعد صدورها يخلق أزمة ثقة بين المواطن والدولة، ويؤثر سلبًا على حركة البيع والشراء.

خلل سببه إلغاء الإعفاءات دون إنذار مسبق

وتابع نائب رئيس الشعبة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لفحص موقف الهواتف من الجمارك، وقد اعتمد عليه المواطنون رسميًا، قبل أن يتم لاحقًا إيقاف الأجهزة رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق نفسه.

ولفت إلى أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن كل من حصل على إعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني صحيح، وأن التطبيق المتأخر للقرار هو ما تسبب في هذا الارتباك.

ضبط السوق بلا أضرار للمستهلك

وأكد رمضان أن شعبة الاتصالات تدعم بشكل كامل تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة، لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل المواطن أو التاجر نتائج قرارات رجعية تضر بالسوق وتفقد الجمهور الثقة في المنظومة.

وأكد على أهمية التواصل المباشر بين الجهات الحكومية وشعبة الاتصالات قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على السوق، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية المستهلك.

تطبيق الرسوم الجمركية الهواتف الغرفة التجارية شعبة الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ترشيحاتنا

السحر

أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر وجبريل نزل من السماء لرقيته

السوشيال

محرم ومجرم.. أزهري يوجه رسالة لسيدات تنشر أمور بيتها على السوشيال

الغردقة

المتر بـ 28 ألف جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الشقق بالغردقة

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد