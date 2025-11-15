قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 15-11-2025 داخل السوق الرسمية.

استقرار الدولار

وصل سعر الدولار لدرجات مستقرة مقابل الجنيه منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي المحلي.

سعر الدولار

لماذا ثبت سعر الدولار؟

أرجعت تقارير مصرفية، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه؛ نظرًا لتعطل العمل في البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصة أمس الخميس، بالتوازي مع بداية مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

حسبما كشفت آخر تداولات لسعر الدولار في البنوك، وصل إلى 47.13 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية وأبو ظبي التجاري.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، بيت التمويل الكويتي، HSBC، التنمية الصناعية، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك المصرية نحو  47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، نكست، القاهرة، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع في بنك سايب و بنك قناة السويس.

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

استقرار الدولار سعر الدولار في مصر سعر الدولار استقرار سعر الدولار

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

