سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-11-2025

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 14-11-2025 داخل السوق الرسمية.

الدولار يثبت

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة.

إجازة البنوك اليوم

استقر سعر الدولار مدفوعا بإجازة البنوك المصرية والتي بدأت اليوم حتي مساء غد السبت بقرار من البنك المركزي المصري.

تحركات الدولار في آخر تداول

تراجع سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات أمس الخميس وهو آخر تداول أسبوعي له وذلك على مستوي البنوك المصرية.

الدولار يهبط

وصل معدل هبوط الدولار أمام الجنيه نحو 15 قرشا منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى اغلاق التعاملات قبل قليل اليوم.

ارتفاع مركز الجنيه المصري

وصعد مركز الجنيه أمام الدولار بعد تعرضه للهبوط بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.12 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكندرية، مصر".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، HSBC:

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك "بنك التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات،نكست، العقاري المصري العربي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و47,28 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قناة السويس،قطر الوطني QNB".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، القاهرة، المصري الخليجي، سايب، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثالث أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول".