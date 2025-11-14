قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-11-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

شهد سعر الدولار حالة من  الاستقرار مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 14-11-2025 داخل السوق الرسمية.

الدولار يثبت

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

إجازة البنوك اليوم

استقر سعر الدولار مدفوعا بإجازة البنوك المصرية والتي بدأت اليوم حتي مساء غد السبت بقرار من البنك المركزي المصري.

تحركات الدولار في آخر تداول

تراجع سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات أمس الخميس وهو آخر تداول أسبوعي له وذلك على مستوي البنوك المصرية.

الدولار يهبط

وصل معدل هبوط الدولار أمام الجنيه نحو 15 قرشا منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى اغلاق التعاملات قبل قليل اليوم.

سعر الدولار في مصر

ارتفاع مركز الجنيه المصري

وصعد مركز الجنيه أمام الدولار بعد تعرضه للهبوط بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع. 

سعر الدولار

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.12 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكندرية، مصر".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي نحو  47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، HSBC:

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك "بنك التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات،نكست، العقاري المصري العربي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و47,28 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قناة السويس،قطر الوطني QNB".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، القاهرة، المصري الخليجي، سايب، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثالث أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول".

سعر الدولار الدولار إجازة البنوك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة

الأرصاد السعودية : نراقب تطورات الحالة المطرية وفرص هطول الأمطار

أمطار غزيرة

الأرصاد السعودية: نراقب تطورات الحالة المطرية وفرص هطول الأمطار

السفير بسام راضي في الحفل رفيع المستوي

السفارة المصرية في روما تروج لافتتاح المتحف المصري الكبير | صور

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد