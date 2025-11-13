قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 13-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجع سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 13-11-2025 وذلك على مستوي البنوك المصرية.

الدولار يهبط

وصل معدل هبوط الدولار أمام الجنيه نحو 15 قرشا منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى اغلاق التعاملات قبل قليل اليوم

سعر الدولار في مصر

ارتفاع مركز الجنيه المصري

وصعد مركز الجنيه أمام الدولار بعد تعرضه للهبوط بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع 

سعر الدولار

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

ووصل ثاني أقل سعر دولار امما الجنيه نحو  47.12 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكندرية، مصر"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي نحو  47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، HSBC:

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع في بنوك " بنك التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات،نكست،العقاري المصري العربي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47,28 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قناة السويس،قطر الوطني QNB".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، القاهرة، المصري الخليجي، سايب، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي"

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثالث أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي،أبوظبي الأول"

صورة أرشيفية

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟

الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

