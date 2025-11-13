سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس 13-11-2025 ، البنك المركزى المصرى، 47.15 جنيه للشراء 47.28 جنيه للبيع ، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم استقراراً نسبياً بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر.

سعر صرف الدولار فى البنك الأهلى المصرى، 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

بنك فيصل: 47.19 جنيه للشراء، 47.29 جنيه للبيع.

الكويت الوطني: 47.21 جنيه للشراء، 47.31 جنيه للبيع.

البنك المركزي: 47.15 جنيه للشراء، 47.28 جنيه للبيع.