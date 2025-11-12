بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

في لحظة معينة في حياتك، بتكتشف إنك وصلت لنقطة النهاية في طريق معين، مهما حاولت تكمل فيه مش هتقدر. النقطة دي مش ضعف، بالعكس دي لحظة وعي وصدق مع نفسك. لما تقول "صدقني خلاص" انت مش بتنسحب، انت بس قررت تحافظ على نفسك من وجع ملوش لازمة.

في ناس بتفتكر إن الاستمرار دليل القوة، لكن الحقيقة إن القوة أوقات بتكون في الانسحاب وقت ما تحس إن وجودك بقى عبء، أو إنك بتخسر نفسك كل يوم عشان تفضل في مكان مش بتتعامل فيه بتقدير. "صدقني خلاص" مش معناها قسوة، لكنها نضج. معناها إنك جربت، وصبرت، وديت فرص كتير، لكن خلاص، الوجع خلص.

كلنا بنتعلق بأشخاص أو مواقف أو أحلام، بنحاول نحافظ عليها مهما حصل. بنقول يمكن تتغير، يمكن بكرة يبقى أحسن. بس الحقيقة إن في بكرة مش بييجي، وفي ناس مش هتتغير. وساعتها بيكون القرار الأصعب هو إنك تمشي، مش لأنك مش بتحب، لكن لأنك خلاص بطلت تقدر تتحمل.

في جملة بسيطة بتختصر المعنى كله: "اللي بيحس بيك مش هيخليك توصل لمرحلة خلاص". لكن لما توصلها، متلومش نفسك. متلومش قلبك ولا دموعك. كل حاجة حصلت كانت لازم تحصل، عشان تفهم إن الراحة مش دايما في البقاء، ساعات الراحة في الرحيل.

صدقني خلاص، مش ضعف، دي كلمة شجاعة، بتعلن بيها إنك اخترت نفسك أخيرا. اخترت الراحة بعد تعب، والسكينة بعد دوشة. وده أعظم انتصار ممكن توصله، إنك تسيب اللي بيأذيك وتكمل من غير ندم.

في النهاية، لما توصل لمرحلة "صدقني خلاص"، متحاولش ترجع تاني. لأن الرجوع بيكسر آخر حتة صبر جواك. سيب كل حاجة تمشي، وخلي قلبك يتنفس من جديد. يمكن البداية الجديدة تكون أبسط، بس هتبقى أنضج وأهدى، والأهم إنها هتبقى منك ولذاتك، مش لأي حد تاني.