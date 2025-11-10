احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

انتقد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، أداء الأنجولي شيكوبانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال مباراة الأهلي، التي أقيمت مساء الأحد، على استاد محمد بن زايد، في نهائي السوبر المصري، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»: «شيكو بانزا، بعيد أوي بعيد أوي أوي، مش ده يبقى جناح نادي الزمالك اللي يمسك الكورة تحت رجله ويراوغ».

وأضاف: «شيكو بانزا، ممكن يبقى كويس في مركز المهاجم الصريح، هو محتاج مساحات ويجيد لعب ضربات الرأس، وجوده على الأطراف احنا بنضيع وقت».

وتابع: «احنا خسرنا محمد شحاتة، لما لعب خط وسط 6، خاصة في ظل وجود أحمد ربيع على مقاعد البدلاء».