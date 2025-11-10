قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
9.4 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 9 آلاف جندي احتياط
رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي
رانيا يوسف لصدى البلد: أنا مع التربية الحديثة.. والأمومة أهم حاجة في حياتي
غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن
اتفاق مبدئي في مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الإغلاق الحكومي
موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة.. وزير المالية: قريبا جدا
احذر.. انتحال اسم الغير عند الإدلاء بصوتك بانتخابات النواب 2025
لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025
دعاء دوام النعمة.. كلمات مستجابة من سُنة النبي
اقتصاد

9.4 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025

البورصة المصرية
البورصة المصرية
علياء فوزى

ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام 2025، بنسبة 25 % على أساس سنوي، بحسب أحدث هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، نحو 9.418  تريليون جنيه مقابل 7.513 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وفق هيئة الرقابة المالية.

تداول الأسهم

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية ارتفعت  خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1.8 % لتسجل 673,864 مليار جنيه  مقارنة 661,980 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

خلال  الفترة من يناير حتى يوليو 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 8,744 تريليون جنيه مقارنة 6,869 تريليون جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 27.3%.

14.3 تريليون جنيه قيم التداول في البورصة المصرية خلال 2024

ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 3.2 تريليون جنيه بنسبة نمو 344.8% مدفوعة بقفزة كبيرة في قبم تداول الأوراق الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.

وسجلت تداول الأوراق الحكومية ارتفاعا بنسبة 428%، حيث بلغت 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 تريليون  جنيه في 2024- وهي أعلى قيمة فى تاريخ البورصة المصرية- مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.

قيمة التداولات الأسهم السندات أذون الخزانة البورصة المصرية

