اقتصاد

البورصة تسجل أعلى مستوى في تاريخها .. ومؤشرها يقفز 4.39% بأسبوع

محمد صبيح

شهدت البورصة المصرية أسبوعًا تاريخيًا من المكاسب القوية، حيث واصل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" صعوده القياسي مدفوعًا بمشتريات المستثمرين، ليغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق وسط نمو جماعي في معظم المؤشرات وارتفاع واضح في رأس المال السوقي.

أداء المؤشرات خلال الأسبوع

صعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.39% ليغلق عند 39949.66 نقطة، وهو الأعلى في تاريخه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.62% مسجلًا 49175.65 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% إلى 12081.6 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند 15989.98 نقطة.

قفز مؤشر تميز بنسبة 5.08% مسجلًا 16286.14 نقطة.


مكاسب قوية في رأس المال السوقي

ربح رأس المال السوقي نحو 73.1 مليار جنيه خلال الأسبوع ليغلق عند 2.842 تريليون جنيه بنمو 2.6%.

كما صعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.486 تريليون جنيه إلى 1.545 تريليون جنيه بنسبة 4%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 701.1 مليار جنيه إلى 704.6 مليار جنيه بنسبة 0.5%، بينما تراجع رأس المال لبورصة النيل من 2.5 مليار إلى 2.4 مليار جنيه.

تراجع في قيم وأحجام التداول

انخفضت قيمة التداول الإجمالية إلى 315 مليار جنيه مقارنة بـ362.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وتراجعت أحجام التداول إلى 7.841 مليار ورقة مالية مقابل 9.195 مليار ورقة، فيما بلغ عدد العمليات 743 ألف عملية.

توزيع التداولات:

بلغت قيمة التداول في المؤشر الرئيسي نحو 13.1 مليار جنيه من خلال 909 ملايين ورقة مالية بعدد 212.8 ألف عملية.

سجلت أسهم إيجي إكس 70 تداولات بقيمة 10.1 مليار جنيه بحجم 3.4 مليار ورقة مالية عبر 256.9 ألف عملية.

بينما بلغت تداولات إيجي إكس 100 نحو 23.2 مليار جنيه بحجم 4.3 مليار ورقة مالية عبر 469.7 ألف عملية.


وبذلك، أنهت البورصة المصرية أسبوعها على وقع إنجاز جديد بتسجيل أعلى مستوى تاريخي للمؤشر الرئيسي، وسط تفاؤل متزايد في السوق بشأن استمرار تدفقات الاستثمار وتحسن معنويات المتعاملين.

