بورصة أبو ظبي | أرباح القابضة الإماراتية ترتفع 27.7%

أظهرت البيانات المالية لفترة الربع الثالث، ارتفاع العائد إلى مالكي الشركة العالمية القابضة IHC، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 27.7% إلى أكثر من 4.6 مليار درهم، ونمت إيرادات الفترة بنسبة 34.5% إلى ما يلامس الـ 30 مليار درهم، كما تم تسجيل ربح من استبعاد شركات تابعة بقيمة 2.7 مليار درهم مقابل 7.3 مليون درهم عن نفس الفترة من 2024.

وسجلت الشركة 408.3 مليون درهم حصة من أرباح في شركات زميلة وشركات ائتلاف مقابل 180 مليون درهم خلال نفس الفتر من العام الماضي، كما وسجلت ربح القيمة العادلة على إعادة تقييم حصة ملكية محتفظ بها سابقا بنحو 125 مليون درهم مقابل لا شيء عن نفس الفترة من 2024.

وفي المقابل، تم تسجيل خسارة انخفاض القيمة على استثمار في شركات ائتلاف بصافي 845 مليون درهم مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من 2024.

وخلال فترة التسعة أشهر، تراجع صافي ربح الشركة العالمية القابضة بحوالي 5.6% مسجلا 10.1 مليار درهم، وارتفعت إيرادات الفترة بأكثر من 32.3% متجاوزة 84.6 مليار درهم.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للفترة بنحو 42.2% متخطية الـ 7 مليارات درهم، كما وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع، وكذلك تكاليف التمويل.

هذا وتجاوزت مصروفات الضريبة للتسعة أشهر، الـ 2.1 مليار درهم مقابل 713 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويشار إلى أن إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة كما في 30 سبتمبر 2025 قد بلغ 462.1 مليار درهم، هذا وبلغ صافي الدين 33.3 مليار درهم مقابل 16.5 مليار درهم في ديسمبر 2024.

وفي سياق آخر، صادق مجلس الإدارة على صفقة بيع الشركة لكامل حصتها البالغة 42.54% في شركة مدن القابضة لصالح شركة العماد القابضة.

والجدير بالذكر أن الشركة العالمية القابضة تضم محفظة تتجاوز 1400 شركة تابعة حول العالم، في عدة قطاعات منها الأغذية والضيافة والعقارات والطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا.





