البورصة تربح 42 مليار جنيه ومؤشرها يقترب من 40 ألف نقطة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على صعود جماعي قوي مدعومًا بمشتريات من المتعاملين العرب والأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع، وسط تداولات نشطة بلغت 7.1 مليار جنيه.

وربح رأس المال السوقي نحو 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.842 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات:

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند 39949 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% مسجلًا 49175 نقطة.

قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليصل إلى 18052 نقطة.

زاد مؤشر "EGX35-LV" منخفض التقلبات السعرية بنسبة 0.74% ليغلق عند 4369 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% عند 12081 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% مسجلًا 15989 نقطة.

كما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند 4101 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية أسبوعها على نغمة صعود قوية، لتؤكد استمرار جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب والعرب في ظل تحسن السيولة وتزايد الإقبال على الأسهم القيادية، مع ترقب المستثمرين لمزيد من المحفزات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.