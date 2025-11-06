صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على موجة من الارتفاع الجماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، وذلك بعد إغلاق جلسة الأربعاء على تباين في الأداء.

أداء المؤشرات:

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.98% ليصل إلى 39513 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.89% ليسجل 48588 نقطة.

قفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.03% إلى 17863 نقطة.

زاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.28% ليبلغ 4349 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 12088 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.2% مسجلًا 15916 نقطة.

قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% إلى 4089 نقطة.

بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليسجل 16201 نقطة.

وتترقب السوق استئناف التداولات الأسبوع المقبل وسط توقعات باستمرار الزخم الإيجابي مع تحسن شهية المخاطرة في الأسهم القيادية واستمرار النشاط في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية.