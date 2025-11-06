قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أهلي ونجم زملكاوي وثنائي بيراميدزِ | قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر
قرار نهائي بشأن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على موجة من الارتفاع الجماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، وذلك بعد إغلاق جلسة الأربعاء على تباين في الأداء.

أداء المؤشرات:

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.98% ليصل إلى 39513 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.89% ليسجل 48588 نقطة.

قفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.03% إلى 17863 نقطة.

زاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.28% ليبلغ 4349 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 12088 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.2% مسجلًا 15916 نقطة.

قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% إلى 4089 نقطة.

بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليسجل 16201 نقطة.

وتترقب السوق استئناف التداولات الأسبوع المقبل وسط توقعات باستمرار الزخم الإيجابي مع تحسن شهية المخاطرة في الأسهم القيادية واستمرار النشاط في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية.

بورصة مصرية قطاعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد