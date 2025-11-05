قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الأربعاء.. والمؤشر الرئيسي يصمد بدعم الأسهم القيادية

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين للمؤشرات، حيث تمكن المؤشر الرئيسي من الإغلاق في المنطقة الخضراء مدعومًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجعت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

أداء المؤشرات:

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% ليغلق عند 39132 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.23% مسجلًا 48158 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.17% ليصل إلى 17680 نقطة.

تراجع مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات السعرية بنسبة 0.29% مغلقًا عند 4337 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.97% ليغلق عند 12078 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.82% مسجلًا 15928 نقطة.

بينما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليصل إلى 4070 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، والمصرية للاتصالات، ومجموعة إي إف جي القابضة، وجي بي كوربوريشن.

أما على صعيد تعاملات المستثمرين، فقد مال المصريون والعرب نحو البيع، في حين اتجه الأجانب إلى الشراء.

وبلغت قيمة التداولات نحو 6.3 مليار جنيه، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.800 تريليون جنيه.

