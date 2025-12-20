القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من الطابق الأول أثناء عمله في أسوان

لقى عامل مصرعه أثناء عمله نتيجة لسقوطه من الطابق الأول بأحد المبانى السكنية فى أسوان .

شهيد لقمة العيش

ليكون هذا العامل شهيداً " للقمة العيش " حيث أنه خرج من منزله ساعياً لتوفير مصدر رزق له ولأسرته ، ولكن كان للقدر كلمة أخرى ، والتى تمثلت فى أن يكون خروجه بلا عودة فى هذه المرة ، ويكون شهيداً للقمة العيش .

وقد سادت حالة من الحزن والأسى على وفاة العامل من أصدقائه وزملائه فى العمل ، ومحبيه حيث أنه كان يتميز بأخلاقه الرفيعة ، وحبه للجميع .

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بسقوط عامل بناء من الطابق الأول خلال عمله بأحد المباني السكنية بمنطقة المطحن التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى مصرعه مباشرة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .