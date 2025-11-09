البورصة تسجل مستويات قياسية جديدة على صعيد المؤشرات ورأسمالها السوقي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث سجلت البورصة المصرية مستويات قياسية جديدة على صعيد المؤشرات ورأسمالها السوقي خلال تعاملات اليوم.

وتجاوز مؤشر البورصة المصرية 40 ألف نقطة ورأسمالها السوقي يقترب من 3 تريليونات جنيه للمرة الأولى في تاريخه.

وفي سياق الجلسة، أعلنت إدارة البورصة إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا، من بينها قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للزيوت والصابون، وسط تداولات نشطة تعكس استمرار حالة الزخم التي تشهدها السوق منذ مطلع نوفمبر.