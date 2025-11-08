قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
قاض أمريكي: أوامر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند غير قانونية
أرباح من الظل .. وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة
أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة
خبرة النهائيات تفرق.. سمير كمونة يتوقع الأهلي بطلا لكأس السوبر
لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك .. شاهد
إثارة و ندية.. مشوار الأهلي والزمالك نحو نهائي السوبر المصري 2025
أخبار البلد

انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يقدم موقع "صدي البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 نوفمبر بالبورصة وللمستهلك بالأسواق ، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض تراجعا يوما بعد يوم ، وذلك نتيجة لانخفاض سعر الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة إنتاجه الدواجن. 

أسعار الدواجن  اليوم 


وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 74 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.
 


كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 95 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهًا.

كذلك ارتفعت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 


ووتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 130 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

ومن جانبه ، أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الدواجن تخرج من المزرعة بسعر واحد، وأن اختلاف الأسعار يكون على حسب المنطقة التي تباع فيها.

انخفاض أسعار الدواجن

 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات له ، أن سعر الدواجن اليوم في المزرعة سجل 50 جنيها، وأنه بهذا السعر يصل للمواطن في المناطق العادية بـ 68 جنيها.

ولفت إلى أن سعر الدواجن في المناطق الشعبية في أي حال من الأحوال يجب ألا يزيد عن 70 جنيها، وأنه في حالة بيع الدواجن بأكثر من هذا السعر يكون هناك خلل في المنظومة، استغلال صاحب المحل للمواطنين.

وأشار إلى أنه يطالب بعمل تسعيرة استرشادية، وأن يكون هناك قانون لتطبيق ذلك، وأنه لن يتم تطبيق تسعيرة جبرية، لأننا في سوق حر، وأن أي سلع تخضع للعرض والطلب.

ولفت إلى أن السعر الحالي للدواجن عادل، وأن هذه الأسعار تعتبر منخفضة عن الفترة الماضية، وذلك بعد الزيادة في المعروض، وخفض أسعار الأعلاف.

