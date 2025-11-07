شعبة الدواجن: السعر العادل يجب إلا يرتفع عن 68 جنيها للكيلو

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السعر العادل للدواجن يجب إلا يرتفع عن 68 جنيه للكيلو، وأن الدولة تبذل مجهود كبير في الحفاظ وعمل تنمية للثروة الداجنة.

وأضاف رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن كل فرد عليه أن يقوم بدوره ولا يقوم برفع الأسعار على المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

أوضح أن صاحب محل الدواجن إذا قام بتسعيرة الدواجن بأكثر من سعرها الحقيقي لن يكون هناك إجراء ضده، وأن ذلك بسبب عدم وجود قانون يجرم ذلك.

سعر الدواجن في المزراعة بـ 58 جنيه، وصاحب المحل إذا قام ببيعها بـ 90 جنيه، لن يعاقب، لكن هناك متابعة وتعليمات فقط، لكن ليس هناك مادة بالقانون تعاقبه.

ولفت إلى أن هناك لقاءات مع مباحث تموين وزارة التموين، من أجل التواجد في الأسواق، وعمل حملات من أجل استقرار السوق، ونعمل على وصول السلع للمواطنين بسعر عادل.