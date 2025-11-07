أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

 يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار السلع الأساسية، ومنها أسعار الدواجن واللحوم، والكثير من المواطنين يسأل لما تختلف الأسعار من منطقة لآخر.

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الدواجن تخرج من المزرعة بسعر واحد، وأن اختلاف الأسعار يكون على حسب المنطقة التي تباع فيها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر الدواجن اليوم في المزرعة سجل 58 جنيها، وأنه بهذا السعر يصل للمواطن في المناطق العادية بـ 68 جنيها.

ولفت إلى أن سعر الدواجن في المناطق الشعبية في أي حال من الأحوال يجب ألا يزيد عن 70 جنيها، وأنه في حالة بيع الدواجن بأكثر من هذا السعر يكون هناك خلل في المنظومة، استغلال صاحب المحل للمواطنين.

وأشار إلى أنه يطالب بعمل تسعيرة استرشادية، وأن يكون هناك قانون لتطبيق ذلك، وأنه لن يتم تطبيق تسعيرة جبرية، لأننا في سوق حر، وأن أي سلع تخضع للعرض والطلب.

ولفت إلى أن السعر الحالي للدواجن عادل، وأن هذه الأسعار تعتبر منخفضة عن الفترة الماضية، وذلك بعد الزيادة في المعروض، وخفض أسعار الأعلاف.

كما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحمى القلاعية ليست مرضًا جديدًا، مشيرًا إلى أن المتحور الحالي هو نفس الفيروس القديم، موضحًا أن المرض موجود منذ سنوات طويلة في مصر، ويظهر في معظم المحافظات، لكنه محدود الأعداد، ويكثر بشكل نسبي في مناطق الوجه البحري.

شراء اللحوم 


وشدد نقيب الفلاحين، على ضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوقة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني وجود خطر كبير على صحة المواطنين، وأنه لا يمكن لأي لحمة مذبوحة في السلخانة أن تُعرض فاسدة أو غير مضبوطة.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن كل اللحوم الحمراء المعروضة في الأسواق آمنة 100%، مؤكداً أنه لا خوف على المستهلكين، سواء وُجد المرض أم لا، طالما تم الالتزام بشراء اللحوم من المصادر الموثوقة.

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

