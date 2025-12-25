نائب محافظ الجيزة يتابع استعدادات تشغيل محطة رفع الصرف بقرية دهشور

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قرية دهشور لمتابعة الحالة العامة للنظافة و الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا المراحل النهائية لتشغيل مشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه بقرية دهشور لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وأزالة أي معوقات قد تواجه مشروعات الصرف الصحي.

وشدد الشهابي، على رفع معدلات تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد وتكثيف أعمال وصلات الصرف المنزلية بقرية دهشور تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية خلال الفترة القادمة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، الشوارع الرئيسية والداخلية بنطاق القرية لمتابعة أعمال النظافة والأشغالات موجها بضرورة رفع تجمعات القمامة أول بأول

وقد التقي النائب بعدد من الأهالي لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم.

وأختتم النائب جولته الميدانية بتفقد أكاديمية الحرف اليدوية والتراثية بقرية دهشور حيث أطلع النائب علي المنتجات الحرفية اليدوية مثل السجاد.

وأشاد نائب المحافظ بمهارة الحرفيين المصريين وما ينتجه السيدات من منتجات تمثل نموذجا فريدا بين الأصالة والابتكار مؤكدا بأن الدولة بتدعم الحرف التراثية للحفاظ علي الهوية الثقافية وفتح آفاق جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، زينهم ادريس رئيس مركز البدرشين والمهندس محمد عبد العظيم والمهندس ايهاب العوضي ممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي مستشار رئيس شركة مياة الجيزة والمهندس عبد الرحمن الصمدي مدير المشروع بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.