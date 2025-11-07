58 جنيها.. غرفة الدواجن تعلن مفاجأة عن الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الدواجن تخرج من المزرعة بسعر واحد، وأن اختلاف الأسعار يكون على حسب المنطقة التي تباع فيها.

وأضاف رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر الدواجن اليوم في المزرعة سجل 58 جنيها، وأنه بهذا السعر يصل للمواطن في المناطق العادية بـ 68 جنيها.

ولفت إلى أن سعر الدواجن في المناطق الشعبية في أي حال من الأحوال يجب ألا يزيد عن 70 جنيها، وأنه في حالة بيع الدواجن بأكثر من هذا السعر يكون هناك خلل في المنظومة، استغلال صاحب المحل للمواطنين.

وأشار إلى أنه يطالب بعمل تسعيرة استرشادية، وأن يكون هناك قانون لتطبيق ذلك، وأنه لن يتم تطبيق تسعيرة جبرية، لأننا في سوق حر، وأن أي سلع تخضع للعرض والطلب.

ولفت إلى أن السعر الحالي للدواجن عادل، وأن هذه الأسعار تعتبر منخفضة عن الفترة الماضية، وذلك بعد الزيادة في المعروض، وخفض أسعار الأعلاف.